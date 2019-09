Inter-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter ospita l'Udinese nell'anticipo serale della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte riparte dopo la sosta per le Nazionali affrontando in casa l' di Igor Tudor nell'anticipo serale del sabato della 3ª giornata di . I nerazzurri hanno fatto finora percorso netto, con 2 vittorie nelle prime 2 gare contro e , e guidano la classifica a punteggio pieno assieme a e . I friulani, dal canto loro, dopo aver superato il al debutto, sono stati travolti dal nel secondo turno e si trovano a quota 3 punti.

I precedenti della sfida vedono i milanesi in netto vantaggio nelle gare casalinghe con 25 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Solo in 4 occasioni nell'era dei 3 punti l'Inter è partita in campionato con 3 vittorie consecutive: se dovesse battere l'Udinese eguaglierebbe quanto fatto nelle stagioni 1997/98, 2002/03, 2015/16 e 2017/18.

Romelu Lukaku è il miglior marcatore dei nerazzurri con 2 goal realizzati, mentre i due goal finora segnati dall'Udinese portano la firma di Rodrigo Becão e Kevin Lasagna. Probabile debutto con la maglia dell'Inter per Alexis Sanchez, che farebbe così il suo ritorno in Serie A proprio contro la sua ex squadra. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO INTER-UDINESE

La partita Inter-Udinese si disputerà la sera di sabato 14 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Fra le due squadre sarà il 93° confronto in Serie A. Dirigerà l'incontro il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita anche in tv attraverso varie modalità: se in possesso di un moderno televisore smart compatibile con la app, oppure collegando alla propria tv un decoder Sky Q, o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o, ancora, utilizzando dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, che si avvarrà del commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli utenti DAZN potranno naturalmente seguire la sfida Inter-Udinese in diretta streaming anche sul proprio pc o su disposibili mobili iOS e Android. Sarà sufficiente nel primo caso collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo scaricare l'apposita applicazione sul proprio tablet o smartphone e in seguito avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Recuperi importanti per Conte, che potrà nuovamente disporre di Godin e De Vrij e dovrebbe schierarli dal 1' nella difesa a tre con Skriniar contro l'Udinese. Vecino e Lautaro Martinez sono reduci dagli impegni transoceanici con e e per questo, considerata anche la sfida ravvicinata in con lo Slavia Praga, dovrebbero partire dalla panchina e lasciar spazio rispettivamente a Barella a centrocampo e ad uno tra Politano o Alexis Sanchez in attacco. Probabili conferme sulle corsie esterne per Candreva e Asamoah.

Tudor dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti Lasagna dovrebbe agire al fianco dell'argentino Rodrigo De Paul. Se tuttavia quest'ultimo non fosse al 100% dopo aver giocato gran parte della gara con il con la maglia dell'Argentina, la scelta potrebbe ricadere sul connazionale Pussetto. Indisponibile per infortunio Ter Avest, a centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Stryger-Larsen a destra e Sema a sinistra, con Jajalo playmaker e Mandragora e Fofana interni. Dietro, davanti a Musso, linea a tre composta da Rodrigo Becão, De Maio e Samir. Out Okaka e Troost-Ekong.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul, Lasagna