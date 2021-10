Inter-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter cerca conferme contro l'Udinese nell'11° turno di Serie A: tutte le info su formazioni e diretta tv e streaming.

INTER-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Udinese

Inter-Udinese Data: 31 ottobre 2021

31 ottobre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Inter a caccia di ulteriori conferme per riavvicinarsi alla vetta della classifica: a San Siro, per il match relativo all'undicesima giornata di Serie A, arriva l'Udinese di Luca Gotti.

I nerazzurri sono tornati al successo al 'Castellani' di Empoli dopo due gare di digiuno: D'Ambrosio e Dimarco hanno spento la resistenza dei toscani, messi in difficoltà anche da una prova più che soddisfacente di Sanchez, al primo gettone da titolare in stagione.

Turno infrasettimanale dal retrogusto amaro per i friulani, bloccati sull'1-1 alla 'Dacia Arena' dal Verona: alla prima rete italiana di Success ha risposto un rigore calciato alla perfezione dall'ex Barak, che ha spiazzato Silvestri.

Inter-Udinese è stata l'ultima partita dello scorso campionato per gli uomini allora allenati da Conte, dopo la quale hanno ricevuto la coppa dello Scudetto godendosi la festa per un trionfo atteso da 11 anni.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Inter-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-UDINESE

Inter-Udinese si giocherà domenica 31 ottobre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 12:30.

Il match tra Inter e Udinese sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione attraverso l'app di DAZN, fruibile anche su dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

A trasmettere l'incontro sarà anche Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Edoardo Testoni ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Francesco Guidolin in cabina di commento. Sky non ha ancora reso noti i nomi di coloro che racconteranno la partita.

La diretta streaming di Inter-Udinese sarà disponibile su DAZN in due modi: collegandosi al sito ufficiale da pc o utilizzando la suddetta app su dispositivi come smartphone e tablet.

Gli abbonati Sky potranno assistere alla sfida tramite l'applicazione di Sky Go, mentre l'altra alternativa è NOW, la piattaforma on demand che permette di guardare la programmazione Sky con l'acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

Il nostro sito vi offrirà, come di consueto, la diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un singolo dettaglio di Inter-Udinese: dall'annuncio delle formazioni al racconto in tempo reale delle azioni salienti della gara di San Siro.

Dzeko rientra tra i titolari, così come Calhanoglu e Perisic al posto di Gagliardini e Dimarco. Occasione per Dumfries sulla destra. In difesa c'è il rientro di Skriniar, sostituito da D'Ambrosio ad Empoli.

Gotti con il dubbio Pussetto, afflitto da un problema muscolare: Success confermato accanto a Beto in attacco. Walace in cabina di regia, Pereyra e Makengo le mezzali con Stryger-Larsen e Molina sugli esterni. Nessuna novità in difesa davanti alla porta di Silvestri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Success, Beto.