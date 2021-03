Inter, tutti negativi i tamponi dei calciatori: un positivo nel gruppo squadra

A seguito dei tamponi effettuati ieri, non è emersa nessuna positività tra i calciatori dell'Inter. Un positivo nel gruppo squadra.

Nella giornata di ieri i giocatori dell'Inter e tutto il gruppo squadra in generale si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi molecolari: il risultato è stato negativo per tutti i giocatori, mentre un positivo è stato rilevato nel gruppo squadra.

Adesso come si comporteranno i giocatori che dovrebbero rispondere alla convocazione della rispettiva nazionale? Come vi abbiamo raccontato stamattina, l'ATS ha dato il via libera ai giocatori dell'Inter per rispondere alle convocazioni in nazionale, ma c'è un braccio di ferro in atto tra la squadra nerazzurra e le nazionali.

Attualmente quindi, e per il momento non sembra esserci il rischio imminente per altri, D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino restano i quattro positivi presenti nella squadra dell'Inter.

L'Inter quindi può tornare ad allenarsi pomeriggio, recuperano i giorni persi della scorsa settimana dopo la positività emersa dei quattro giocatori sopra citati.