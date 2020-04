Inter, tutti a Milano tranne Sanchez: è rimasto in Cile per motivi familiari

L'attaccante ex Arsenal e United è rimasto nel suo paese: al ritorno dovrà osservare 14 giorni di quarantena prima di tornare ad allenarsi.

La stagione di è in stallo, ma le squadre stanno lentamente tornando a ‘unirsi’ in attesa del via libera per ricominciare. Non fa eccezione l’, che però non è ancora al completo.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri sono tutti tornati a Milano eccetto un giocatore: Alexis Sanchez, che è rimasto in per motivi familiari.

Come tutti gli altri giocatori andati all’estero e tornati in in questi giorni, anche l’ex United dovrà osservare 14 giorni di quarantena al suo ritorno in Italia.

Inizialmente non aveva pianificato il rientro nel suo paese d’origine, ma poi è arrivato il cambio di programma. Il suo ritorno a Milano dovrebbe avvenire all’inizio di settimana prossima. Possibile quindi che, in caso di ripresa degli allenamenti, il cileno possa unirsi ai compagni in ritardo.