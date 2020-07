Inter-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita il Torino con l'obiettivo di tornare a vincere: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

INTER-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 13 luglio 2020

13 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Inter, reduce dalla sconfitta casalinga contro il e dal pareggio di , deve assolutamente ripartire contro il Torino.

I nerazzurri dopo gli ultimi deludenti risultati sono scivolati al quarto posto, facendosi scavalcare dall' che viaggia a ritmo da record.

Il Torino invece è tornato a respirare grazie alla vittoria in rimonta ottenuta contro il . Nella gara d'andata l'Inter travolse i granata 0-3 con reti di Lautaro Martinez, De Vrij e Lukaku.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-TORINO

Inter-Torino si giocherà nella serata di lunedì 13 luglio 2020 a 'San Siro'. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 21.45.

Inter-Torino verrà trasmessa da Sky Sport. La gara di lunedì sera a 'San Siro' sarà visibile su Sky Sport e su Sky Sport Calcio Uno, entrambi i canali sono disponibili sia sul satellite che sul digitale terrestre.

Inter-Torino sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in . Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo: basterà scaricare l'applicazione sul proprio pc, tablet oppure smartphone e godersi la sfida.

Un'ulteriore opzione è quella di vedere Inter-Torino su Now Tv, acquistando un pacchetto dedicato.

IN DIRETTA SU GOAL

La gara tra Inter e Torino sarà disponibile, tramite una diretta scritta, anche su Goal. Raccontandovi la sfida minuto per minuto, a cominciare dal prepartita e dalle formazioni ufficiali scelte da Conte e Longo, vi consentiremo di non perdervi nemmeno un'azione della gara tra nerazzurri e granata.

Conte ritrova Bastoni che dovrebbe sostituire Godin, tutto confermato invece a centrocampo dove sono ancora out Sensi e Barella. Indisponibile anche Moses. Dubbi in attacco dove Lukaku non è al meglio: Sanchez potrebbe affiancare Lautaro Martinez. Alle loro spalle agirà Eriksen.

Nel Torino out lo squalificato Zaza, dietro Belotti dovrebbe esserci Berenguer insieme al confermatissimo Verdi. Davanti a Sirigu il solito terzetto composto da Izzo, Nkoulou e Bremer. De Silvestri e Ansaldi sugli esterni, a centrocampo Meité accanto a Rincon.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.