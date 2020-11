Inter-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita il Torino nell'ottava giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

INTER-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Dopo la pausa delle Nazionali, riparte il campionato di . Grande bagarre nelle zone nobili della classifica, con l'Inter di Conte decisa a rimanere vicina alla vetta e magari avvicinarla. Di fronte il pericolante Torino di Giampaolo, attualmente quartultima in classifica.

Nell'ultimo match del massimo campionato, l'Inter di Conte ha pareggiato contro l' , rimanendo così a -5 dalla vetta occupata dai cugini del . Per il Torino invece gara senza reti contro il , che ha portato il quinto punto del torneo fin qui.

Conte si affiderà a Lukaku, a quota cinque in classifica marcatori, mentre il Torino punterà tutto su capitan Belotti, già a sei segnate e deciso a portare i granata fuori dalla zona calda il prima possibile. Tra i migliori di questo avvio anche Lautaro Martinez, con quattro centri.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Torino: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-TORINO

Il match tra Inter e Torino si giocherà a San Siro, Milano, domenica 22 novembre 2020 alle ore 15: zero spettatori presenti a causa della pandemia di coronavirus.

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire il match tra Inter e Torino di domenica anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere alla gara dell'ottava giornata tra Inter e Torino in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà come sempre la diretta testuale di Inter-Torino con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Conte deve fare i conti con la positività al coronavirus di Brozovic e Kolarov: a centrocampo ci sarà Gagliardini, a sinistra Young, favorito su Perisic. In attacco Lukaku torna titolare insieme a Lautaro Martinez, con Barella alle loro spalle. Hakimi titolare a destra, difesa formata da Skriniar, De Vruj e Bastoni.

Nel Torino non dovrebbero esserci problemi a schierare i titolari, restano out solo Izzo e Baselli. In attacco Verdi è favorito su Bonazzoli e Zaza per far coppia con Belotti. In mezzo Meitè, Rincon e Linetty, tra i pali c'è Sirigu. In difesa Vojvoda, Nkoulou, Lyanco e Ricardo Rodriguez davanti a Sirigu.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.