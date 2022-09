Inter-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita il Torino nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Inter di Simone Inzaghi sfida il Torino di Ivan Juric nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A. I milanesi sono ottavi in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte, i granata invece occupano il 6° posto a quota 10 con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Le due formazioni si sono affrontate 78 volte in casa dell'Inter nella storia del massimo campionato a girone unico, con un bilancio favorevole ai nerazzurri di 41 vittorie, 26 pareggi e 11 successi del Torino.

I granata non battono i milanesi in trasferta dal 3 aprile 2016, quando la squadra guidata da Gian Piero Ventura si impose 1-2 al Meazza con le reti di Molinaro e Belotti che rimontarono il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Icardi. Da allora si sono registrati 4 successi dell'Inter e 2 pareggi.

La squadra di Inzaghi è reduce da 2 sconfitte consecutive, in campionato nel Derby della Madonnina contro il Milan e in Champions contro il Bayern Monaco, mentre quella di Juric ha riportato 2 vittorie e una sconfitta negli ultimi 3 impegni in Serie A, fra cui il più recente con il Lecce. È dallo scorso gennaio, tuttavia, che i granata non riescono a fare 2 vittorie consecutive in campionato.

Pur essendo dopo il Monza la squadra che ha subito più goal nei secondi tempi (6 degli 8 totali), i nerazzurri con Atalanta e Sampdoria sono una delle tre squadre che non hanno subito reti su palla inattiva.

Il bosniaco Edin Dzeko, attualmente a quota 99 goal in carriera nel massimo campionato, potrebbe diventare, in caso di goal al Torino, il 3° giocatore più anziano a raggiungere quota 100 in Serie A, dietro a Goran Pandev e a Sergio Pellissier. Il nuovo acquisto croato Nikola Vlasic è invece il miglior marcatore dei granata con 3 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-TORINO

Inter-Torino si disputerà la sera di sabato 10 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 157ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE INTER-TORINO IN TV

L'anticipo della 6ª giornata di Serie A, Inter-Torino, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Torino su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

INTER-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, mediante DAZN potrà vedere la sfida Inter-Torino in diretta streaming sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibile agli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL potranno seguire la partita Inter-Torino anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti prodotte dalle due squadre e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

Rispetto alla gara di Champions contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi riproporrà fra i pali capitan Handanovic, con Dimarco che potrebbe trovar spazio nella linea difensiva a tre dei nerazzurri accanto a De Vrij e Skriniar. Sulle due fasce a destra dovrebbe esserci Dumfries, con Darmian a sinistra e in mezzo Brozovic in cabina di regia e ai suoi lati Barella, al rientro dopo aver saltato il match europeo, e Mkhitaryan, quest'ultimo in vantaggio su Calhanoglu. In attacco ancora out per infortunio Lukaku, è vivo il ballottaggio fra Dzeko e Correa per affiancare Lautaro.

Juric manderà in campo il Torino con il consueto 3-4-2-1. Davanti Sanabria sarà il riferimento offensivo dei granata, con Vlasic e Radonjic a supporto sulla trequarti. A centrocampo Lukic e uno fra Linetty e Ilkhan agiranno da interni, mentre Ola Aina (favorito su Lazaro) e Vojvoda presidieranno le corsie laterali. In difesa Djidji è in vantaggio su Schuurs per completare la linea a tre accanto a Buongiorno e Ricardo Rodríguez. Out per problemi fisici i vari Miranchuk, Ricci e Singo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Ricardo Rodríguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.