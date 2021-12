Inter-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Si sta per concludere un anno particolarmente proficuo per l'Inter, tornata a fregiarsi del titolo di campione d'Italia dopo 11 anni: per Handanovic e compagni c'è un ultimo impegno prima dell'arrivederci al 2022, ossia la sfida casalinga col Torino, valida per la 19esima giornata di Serie A.

Anno da incorniciare per i nerazzurri che, in occasione della vittoriosa trasferta di Salerno, hanno raggiunto e superato quota 100 reti realizzate nell'anno solare in campionato, un record nella storia della società. Pienamente consolidato il primato in classifica.

Il Torino viaggia a due velocità in questo campionato: 20 punti conquistati tra le mura amiche (gli ultimi tre grazie all'1-0 rifilato al Verona), soltanto 5 quelli strappati in trasferta.

Pirotecnico e ricco di reti l'ultimo confronto disputato a San Siro tra le due squadre il 22 novembre 2020: in vantaggio di due goal, i granata vennero travolti dall'onda d'urto di Lukaku (doppietta), Sanchez e Lautaro, che fissarono il risultato sul 4-2 finale.

Con questa pagina rimarrete sempre informati su Inter-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-TORINO

Inter-Torino si disputerà mercoledì 22 dicembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.30, in contemporanea con Verona-Fiorentina e Roma-Sampdoria.

DOVE VEDERE INTER-TORINO IN TV

La gara tra Inter e Torino sarà visibile su smart tv tramite l'applicazione di DAZN, fruibile anche grazie a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

INTER-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Lo streaming di Inter-Torino sarà disponibile su DAZN con l'app dedicata, scaricabile su dispositivi con sistemi operativi iOS e Android. Da pc, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato dal catalogo dopo aver inserito le proprie credenziali d'accesso.

Qui su Goal potrete seguire ogni dettaglio di Inter-Torino con la consueta diretta testuale, che vi terrà compagnia a partire dall'annuncio delle formazioni e fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

Inzaghi senza lo squalificato Barella, pronto Vecino al suo posto. Calhanoglu e Lautaro verso una maglia da titolare nonostante siano entrambi diffidati: in attacco, però, scalpita Sanchez. Skriniar al rientro dopo aver riposato a Salerno.

Juric potrebbe affidarsi ad Aina e Brekalo, partiti dalla panchina contro il Verona: intoccabile Sanabria, sostituto dell'infortunato Belotti. Djidji e Buongiorno si giocano un posto in difesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric