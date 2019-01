Inter, Thohir cede le quote a un fondo di Hong Kong: denaro fresco per Suning

L'ex presidente non ha trovato l'accordo con la famiglia Zhang e cederà il suo 31% dell'Inter a un fondo di Hong Kong. In arrivo nuovi capitali.

Stavolta ci siamo davvero. Dopo mesi di voci, Thohir sembra pronto a uscire definitivamente di scena cedendo il 31% delle quote dell'Inter ancora in suo possesso.

Ad acquistarle però non sarà Suning, come inizialmente previsto, bensì un fondo di Hong Kong che porterà quindi denaro fresco e permetterà alla famiglia Zhang di sborsare meno soldi per ogni aumento di capitale.

Thohir in realtà, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', ha trattato per mesi la cessione delle sue quote alla famiglia Zhang ma l'ex presidente chiedeva il pagamento cash dei 200 milioni di euro dovuti mentre Suning, oltre alla parte in denaro, offriva anche una quota azionaria del gruppo.

A soddisfare le richieste di Thohir quindi è arrivato questo fondo di Hong Kong che nelle prossime settimane dovrebbe fare ufficialmente il suo ingresso nell'Inter. Seppure come socio di minoranza.

La cessione delle quote di Thohir è avvenuta comunque in accordo con la famiglia Zhang, dato che Suning vantava un diritto di prelazione a cui ha evidentemente rinunciato.

A differenza di Thohir peraltro il fondo è pronto a investire facendo in pieno la sua parte mentre finora Suning, come da accordi precedenti, aveva dovuto sempre coprire anche le spese che sarebbero toccate all'ex presidente nerazzurro.

Il tutto senza considerare che l'ingresso dei nuovi soci permetterà all'Inter di sviluppare ulteriormente l'area commerciale, facendo crescere gli introiti e di conseguenza il fatturato. Condizione indispensabile per tornare competitiva ai più alti livelli e attirare i top player di tutto il mondo.