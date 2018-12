Inter, svelata la maglia celebrativa dei 20 anni di partnership con la Nike

Pronta una maglia particolare per l'Inter: quella che celebra i 20 anni di Nike. Un mashup con le divise più importanti dal 1998/99 a oggi.

In attesa che le maglie della stagione 2019/2020 inizino a venire alla luce, e lo faranno nei prossimi mesi, l'Inter si prepara a indossarne una speciale: quella che celebra i 20 anni dall'inizio dell'ormai storica partnership con la Nike, iniziata nel 1998/99.

A svelarla è il sito specializzato 'Footy Headlines', che molte altre volte ha rivelato in anteprima le divise di varie formazioni europee e mondiali. In questo caso si tratta di una maglia celebrativa, come detto, e che come tale riassume in sé tutte quelle più importanti viste in campo nel corso degli ultimi 20 anni.

BREAKING - EXCLUSIVE: Nike Inter Mashup jersey leaked: https://t.co/R1gl2vtOsR — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 29 dicembre 2018

Tecnicamente si chiama mashup, ovvero un ibrido tra altre maglie nerazzurre. Una composizione folle che riporta alla luce i colori e le righe di fine anni 90, degli anni d'oro di Mourinho, di questi ultimi in cui l'Inter sta provando a riportarsi al vertice. Le immagini proposte da 'Footy Headlines' rendono bene l'idea.

La maglia celebrativa dei 20 anni di collaborazione tra Nike e Inter non dovrebbe essere utilizzata dalla formazione di Spalletti in partite ufficiali. In ogni caso sarà messa ben presto in vendita: i sostenitori che vorranno acquistarla potranno farlo a partire da gennaio.