Inter con un'identità: Supercoppa 'ciliegina' sul lavoro di Inzaghi

In questa Inter c'è la mano di Simone Inzaghi. Un imprinting evidente, proprio quello che ha consentito ai nerazzurri di rimontare in campionato prendendosi il primo posto. E il trionfo in Supercoppa Italiana, rappresenta la migliore 'griffe' possibile sull'operato dell'ex tecnico della Lazio.

L'addio di Conte aveva aperto una voragine di malumori e incertezze, invece Marotta & co. sono stati abili a dare continuità al progetto avviato dall'allenatore salentino: avanti col 3-5-2 e chi, se non Inzaghi, uomo migliore per proseguire il discorso. D'altronde, con la Lazio, l'ex attaccante ha dimostrato conoscenze e personalità.

La vittoria ottenuta al 120' contro la Juve rappresenta l'apice dei primi mesi del ciclo di Inzaghino all'Inter: un'identità precisa, accompagnata da trame di gioco già collaudate.

Sanchez ha regalato la Supercoppa ai nerazzurri battendo Perin a ridosso dei rigori, azzerando il trend di una partita in cui la Juve per larghi tratti ha detto la sua. Inzaghi dal suo arrivo ad Appiano ha rabboccato il serbatoio delle sicurezze, e la conquista del primo trofeo stagionale - per quanto compiuto finora - è una 'medaglia' più che meritata.

Adesso c'è da rituffarsi sulla Serie A, con l'obiettivo di consolidare il gap creato con Milan, Napoli e Atalanta attraverso una risalita super: dalla Supercoppa alla marcia Scudetto, il ciclo Inter continua a regalare picchi all'insù.