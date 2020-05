Inter, suggestione Cancelo: il portoghese vorrebbe tornare in nerazzurro

L'avventura di Joao Cancelo al Manchester City potrebbe già essere al capolinea: il terzino portoghese spinge per tornare all'Inter.

Con la maglia dell' ha giocato solamente 28 partite in una sola stagione, ma l'avventura di Joao Cancelo in nerazzurro potrebbe non essere ancora terminata. Il terzino portoghese sta spingendo infatti per un rientro in alla corte di mister Antonio Conte.

Il classe '94 non sembra aver trovato la propria dimensione al , dove non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nonostante un sistema di gioco che privilegia il palleggio e la spinta offensiva.

Arrivato in Premier League lo scorso agosto, Cancelo ha già manifestato la voglia di fare le valigie per tornare in Italia, dove il progetto nerazzurro continua ad affascinarlo anche e soprattutto nell'ottica di un sistema di gioco che esalterebbe le sue caratteristiche.

La grande qualità a tutta fascia rappresenterebbe infatti il tassello perfetto nella squadra di Conte: da valutare invece l'eventuale accoglienza di un popolo nerazzurro che lo ha visto salutare per vestire la maglia degli eterni rivali bianconeri.

L'operazione si presenta comunque complicata anche sul piano economico, considerato il prezzo pagato dalla stessa appena due anni fa (40 milioni di euro). Una trattativa che potrebbe però entrare nel vivo nelle prossime settimane, quando il calciomercato potrebbe scaldare i propri motori.