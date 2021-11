Inter-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Inter di Simone Inzaghi prosegue la sua rincorsa al vertice della classifica e sfida in casa lo Spezia dell'ex Thiago Motta nella 15ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono terzi con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, mentre i liguri si trovano al quartultimo posto a quota 11, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 9 k.o.

Nell'unico precedente giocatosi in Serie A a San Siro il 20 dicembre 2020, i milanesi, guidati allora da Antonio Conte, si sono imposti 2-1 sui bianchi, con reti di Hakimi e Lukaku e guizzo nel finale di Piccoli per gli ospiti.

L'Inter viene da 3 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 gare in campionato, lo Spezia invece ha rimediato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

Edin Dzeko e Lautaro Martínez sono i migliori marcatori dell'Inter con 7 goal ciascuno, mentre Daniele Verde è il giocatore più prolifico dello Spezia con 3 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-SPEZIA

Inter-Spezia si disputerà mercoledì 1 dicembre nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18:30.

DOVE VEDERE INTER-SPEZIA IN TV

La sfida Inter-Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Spezia su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

INTER-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno seguire Inter-Spezia in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale dell'arbitro, gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Inter-Spezia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

Simone Inzaghi potrebbe applicare un po' di turnover a centrocampo, dove è probabile che il tecnico nerazzurro faccia rifiatare Barella e Calhanoglu, candidati a partire dalla panchina. Out invece Darmian, uscito acciaccato dalla sfida con il Venezia. Davanti a capitan Handanovic, in difesa potrebbero giocare nuovamente Skriniar, Bastoni e Dimarco, a meno che non recuperi De Vrij o il tecnico decida di affidarsi a Ranocchia. Sulle fasce a destra chance per Dumfries, mentre a sinistra è probabile la conferma di Perisic. Brozovic agirà da playmaker, con Gagliardini e Vecino interni. In attacco si rivedrà dal 1' Lautaro Martínez, che rileverà Correa e farà coppia con Dzeko.

Thiago Motta punterà sul consueto 4-3-3 dei liguri. Nel tridente offensivo l'italo-brasiliano spera di recuperare Verde. In sua assenza potrebbero trovare spazio Colley e Salcedo al posto di Strelec e Antiste, visti gli impegni ravvicinati, mentre da centravanti agirà ancora una volta Nzola. A centrocampo Simone Bastoni agirà da mediano, con Kovalenko e Maggiore mezzali ai suoi lati. Dietro Provedel sarà il portiere, mentre Amian (favorito su Ferrer) e Reca (in vantaggio su Sala) saranno i due esterni bassi, ed Erlic e Nikolaou formeranno la coppia centrale difensiva.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, S. Bastoni, Maggiore; Colley, Nzola, Salcedo.