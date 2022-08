Inter-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Spezia si affrontano nel secondo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Entrambe reduci da debutti vincenti in campionato, Inter e Spezia si affronteranno in uno dei quattro anticipi della seconda giornata della Serie A 2022/2023.

Segui Inter-Spezia su DAZN. Attiva ora I nerazzurri si presentano all’appuntamento dopo essere riusciti ad espugnare in extremis il campo del Lecce. Al Via del Mare infatti è finita 2-1, con Lukaku che ha aperto le marcature dopo appena 2’ di gioco e Dumfries che ha invece trovato la rete decisiva in pieno recupero, al 95’, quando ormai la partita sembrava destinata a chiudersi sul risultato di parità. Vittoria anche per lo Spezia che, alla prima di Gotti sulla panchina degli Aquilotti in campionato, è riuscito ad imporsi tra le mura amiche del Picco per 1-0 sull’Empoli grazie ad un goal siglato al 36’ da Nzola. Per l’Inter si tratterà del secondo impegno ufficiale in stagione, per lo Spezia sarà invece il terzo. La compagine ligure ha infatti già esordito in Coppa Italia eliminando il Como con un eloquente 5-1. Quello che andrà in scena sarà il confronto numero nove in gare ufficiali tra le due squadre. Il bilancio complessivo è totalmente favorevole ai meneghini in virtù delle sette vittorie sin qui conseguite, a fronte di un unico pareggio. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La sfida che vedrà opposte Inter e Lecce si giocherà sabato 20 agosto 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, lo storico impianto che ospita le partite interne della compagine nerazzurra. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20.45.

Saranno diverse le opzioni che gli appassionati avranno a disposizione per seguire Inter-Spezia. La partita verrà infatti trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky.

Nel primo caso sarà possibile seguire il match su smart tv compatibili con la apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Nel secondo, i canali di riferimento per seguire la gara attraverso l’emittente satellitare saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite).

Gli abbonati di DAZN e Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida del Meazza attraverso l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Sarà Edoardo Testoni a curare la telecronaca di Inter-Spezia per DAZN. Al suo fianco ci sarà Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

Sky ha invece affidato il racconto della sfida ad Andrea Marinozzi, che sarà coadiuvato da Beppe Bergomi.

Come di consueto, sarà possibile seguire Inter-Spezia anche in diretta streaming attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora su pc e notebook. Gli abbonati DAZN potranno farlo collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, o in alternativa sfruttando l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS.

Per gli utenti Sky la gara sarà invece visibile in streaming attraverso Sky Go.

Un’altra opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette anche la visione delle partite trasmesse dall’emittente satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Inter-Spezia in tv o in streaming, hanno un’ulteriore opzione per non perdersi un solo istante del match: la diretta testuale proposta da GOAL. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le ultime notizie relative alla sfida del Meazza e successivamente vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi della sfida fino al triplice fischio finale.

Simone Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale, davanti ad Handanovic, dovrebbero essere Skriniar, De Vrij e Bastoni a completare il pacchetto difensivo. Chiavi del centrocampo affidate a Brozovic, con Dumfries e Dimarco esterni, mentre in attacco toccherà al duo Lautaro Martinez-Lukaku. Ko Mkhitaryan.

Modulo speculare per Luca Gotti che dovrebbe confermare Simone Bastoni nel trio di mediana al fianco di Agudelo e Bourabia. Gyasi e Reca presidieranno gli out di destra e sinistra, mentre in attacco sarà Verde la spalla di Nzola.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti