Inter, Spalletti su Nainggolan: “Decisione del club, ma torna presto”

Radja Nainggolan salta Inter-Napoli a causa di un provvedimento disciplinare preso dalla società: è questo il tema del momento in casa nerazzurra, Luciano Spalletti ha commentato l'episodio presentando il big match del 'boxing day' di Serie A.

Intervistato ai microfoni di 'Inter Tv', Spalletti ha affrontato il caso Nainggolan, che dovrebbe tornare a breve con il resto del gruppo.

"Ci spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, è fuori da questa partita, si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il colpevole ma noi siamo l'Inter di Zhang ed è l'Inter di Zhang che ha preso questa decisione e io devo far rispettare le regole. Ma dopo questi 2-3 giorni Nainggolan farà ancora parte della squadra e aspettiamo il suo contributo".