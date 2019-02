Inter, Spalletti si gioca tutto a Parma: spunta l'idea Cambiasso

L'Inter dovrà dimostrare un cambio di rotta contro il Parma. Circola l'idea Esteban Cambiasso come traghettatore, lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'

La crisi dell' Inter adesso è certificata con il fuoco. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ed una serie di 'patate bollenti' da gestire nello spogliatoio per, arriva anche la sconfitta a San Siro contro il Bologna terz'ultimo, seppur rigenerato da Sinisa Mihajlovic.

I tifosi hanno dimostrato a San Siro tutto il loro disappunto: bordate di fischi a fine primo tempo e dopo il triplice fischio da più di 50mila spettatori delusi e amareggiati, dopo una prima parte di stagione che faceva presagire a ben altro. Anche la società comincia a ragionare seriamente sull'immediato futuro. Continuare con Luciano Spalletti o no? Questo è il dilemma.

Il pensiero della dirigenza, confermato da Marotta prima della gara di Bologna, sarebbe chiaro: Luciano Spalletti ha sempre goduto del parere favorevole della società, tanto che il suo contratto racconta un rapporto stretto fino al 2021 a 4,5 milioni netti a stagione. Ma non si può restare indifferenti davanti a un passo indietro clamoroso della squadra: nell'ultimo periodo i nerazzurri sono stati in balia di Sassuolo, Torino e Bologna, per non parlare dell'eliminazione della Coppa Italia.

Lo stesso Luciano Spalletti sa bene come funziona il calcio e lo ha confermato con una battuta nel post-partita di domenica sera.

"Sono comunque fiducioso perché questi sono momenti fisiologici in questo mestiere. L'allenatore lo fai ad oltranza, però se fai punti sei bravo e se non li fai devi andare a casa".

Il succo della questione, in fin dei conti, è chiaro. La gara contro il Parma di sabato prossimo rappresenta praticamente l'ultima spiaggia. Un'altra prestazione, più che un risultato, come quella vista domenica sera contro il Bologna non dovrebbe ammettere ulterori repliche al futuro di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra. Ma a chi affidare questa squadra a stagione in corso, in attesa di un possibile colpo a fine anno (Antonio Conte su tutti)?

Nell'ambiente comincia a circolare il nome di Esteban Cambiasso, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Un nome che farebbe felici tutti, a cominciare dai tifosi che sui social network hanno ormai diffuso l'hashtag #Spallettiout. Il Cuchu traghetterebbe la squadra fino a fine anno, ma ancora è soltanto un'idea.

Dall'altra parte, una prestazione positiva a Parma e, magari, il passaggio del turno in Europa League contro il Rapid Vienna, potrebbero rilanciare Luciano Spalletti e tutta la stagione dell'Inter.