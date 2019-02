Inter, Spalletti sempre più in bilico: su di lui l'ombra di Conte

Inter in piena crisi di risultati: Luciano Spalletti è finito sul banco degli imputati. E le voci su Antonio Conte non si placano.

L'eliminazione dalla Coppa Italia ha rappresentato un'altra mazzata alle ambizioni stagionali dell'Inter, ingolosita dall'idea di far propria una competizione senza Napoli e Juventus in gioco, per poi cadere dopo la lotteria dei calci di rigore.

Tante polemiche e riflettori puntati soprattutto su Luciano Spalletti, non più l'intoccabile di qualche mese fa. Il tecnico di Certaldo sta vivendo il periodo più nero da quando allena a Milano e le voci insistenti su un approdo di Antonio Conte in nerazzurro non lo aiutano di certo.

La presenza dell'allenatore salentino nei pressi della sede nerazzurra poco prima del match con la Lazio ha fatto discutere: cosa ci faceva Conte proprio lì? Viaggio di piacere la motivazione ufficiosa, possibile però che sotto ci sia anche qualcos'altro.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Spalletti ha avuto un altro confronto con la dirigenza nella pancia di San Siro fino a notte inoltrata, in seguito all'ultimo ko: da Steven Zhang (partito in Cina per il Capodanno nonostante inizialmente si sia optato per il contrario) e Giuseppe Marotta la richiesta di spiegazioni per il momentaccio e le difficoltà enormi incontrate dalla squadra in zona goal (appena uno in tre gare, peraltro su calcio di rigore).

La Coppa Italia era un obiettivo tangibile, sfumato senza appello: se in campionato il terzo posto può andar bene, tanto ci si aspetta dall'Europa League che il prossimo 14 febbraio vedrà i nerazzurri di scena a Vienna contro il Rapid per l'andata dei sedicesimi di finale.

Spalletti alle prese pure con il recupero di alcuni giocatori come Perisic e Nainggolan: il primo distratto dal mercato, il secondo crocifisso a causa del brutto rigore calciato nella sequenza, decisivo per regalare il successo alla Lazio. E primo nome nella lista dell'allenatore, accontentato con il suo acquisto lo scorso giugno.

'Tuttosport' rivela alcune frizioni tra Spalletti e Marotta, tanto che il rapporto tra i due non sarebbe mai decollato. Tutto ruoterebbe attorno alla scelta di rendere pubblica la volontà d'addio di Perisic, mossa non proprio condivisa dal tecnico che si era così espresso in mixed zone.