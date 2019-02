Inter, Spalletti promuove il capitano Handanovic: "Ha più esperienza di Icardi"

L'Inter archivia il terremoto Icardi almeno per qualche ora e conquista una vittoria d'oro contro il Rapid Vienna nell'andata dei sedicesimi di Europa League.

Al termine della partita però le domande per Spalletti sono quasi tutte sull'ex capitano, rimasto a casa per sua scelta e che ora i nerazzurri dovranno recuperare.

Spalletti intanto si gode la crescita di Lautaro Martinez, match-winner a Vienna e autore di un'ottima prestazione.

"In questa vittoria c'è molto di Lautaro. Sul goal ha riconquistato palla e ha tirato il rigore: bisogna dirgli bravo. Aveva anche una responsabilità importante in base a quello che è successo. Lautaro sa fare un po' tutto, ora c'è da vedere se riuscirà a essere così forte dentro l'area avversaria come Icardi. Mauro in area è un rapace che si avventa sulla preda, mentre con la palla giocata addosso ha caratteristiche diverse da Lautaro che lo sa fare meglio".

Infine il tecnico spiega la scelta di promuovere Handanovic come nuovo capitano dell'Inter.

"Era già stato capitano, anche quando c'era Mauro. Lo conosciamo tutti per il suo equilibrio, la sua professionalità. È uno che ti sa trasferire i giusti valori attraverso i fatti e anche le parole. Si fa apprezzare da tutti all'interno dello spogliatoio, è una caratteristica che ha come per certi versi aveva Mauro, non è molto differente. Da un punto di vista di personalità, lui è un calciatore esperto, ha vissuto più situazioni. Ha delle possibilità e potenzialità in più di Mauro in questo senso".