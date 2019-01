Inter, Spalletti molla Perisic: "Se non vuole giocare starà fuori"

Luciano Spalletti dopo il ko dell'Inter col Torino: "Dobbiamo tornare a sviluppare gioco in maniera ordinata. Perisic può dire quello che vuole".

Quinta sconfitta in campionato per l'Inter che deve arrendersi per il secondo anno di fila al cospetto di un Torino mai domo: il goal di Izzo ha creato più di qualche dispiacere ai nerazzurri, apparsi sottotono e praticamente mai pericolosi.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', un deluso Luciano Spalletti ha provato a spiegare i motivi di questo ko per molti versi inaspettato.

"Ho cambiato gli esterni con i due attaccanti perché sulle fasce non potevo contare su molti uomini. Perisic ha fastidio, Keita è infortunato, Politano l'ho inserito negli ultimi venti minuti rischiandolo. L'intento era quello di creare qualcosa in più per le due punte in avanti. Loro si sono chiusi e per noi è stata dura, dobbiamo tornare a sviluppare gioco in maniera ordinata".

La difesa a tre dal primo minuto è una mossa ben precisa per mettersi a specchio con il Torino.

"Ho deciso così per una questione di fisicità, per vincere i vari duelli individuali in campo. Molti gli errori, dopo lo svantaggio c'è stata qualche azione personale di troppo. Ognuno deve attenersi ai suoi compiti e farli bene".

Marotta ha ammesso la richiesta di cessione da parte di Perisic, Spalletti la prende con filosofia.