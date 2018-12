Inter, Spalletti: "Mirino puntato su di me, sono sempre in discussione"

Luciano Spalletti alla vigilia di Inter-Udinese: "C'è voglia di ripartire dopo il PSV: il desiderio di appartenenza è la soluzione a tutto".

L'eliminazione dalla Champions League fa ancora male in casa Inter: il pareggio col PSV non è bastato per approdare gli ottavi di finale, tanto da gettare nel mirino di critica e tifosi Luciano Spalletti.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese: "Devo dire che i ragazzi meritano il sostegno dei tifosi perché hanno fatto vedere il dispiacere per quanto accaduto, oltre alla voglia di giocare una gara importante come la prossima. Il desiderio d'appartenenza è la soluzione a tutto".

Il PSV è alle porte: "Abbiamo fatto bene, magari non quella reazione nervosa dopo il goal subìto. A dieci minuti dal termine eravamo agli ottavi, abbiamo creato tante occasioni. Non mi sembra il caso di andare a demolire tutto quanto creato nell'ultimo anno e mezzo".

"Siamo a 14 punti dalla Juventus, - continua Spalletti - quando siamo partiti eravamo settimi a -29 dai bianconeri. I bookmakers ci davano sfavoriti nel passaggio del turno in Champions, chiaro che avremmo potuto passare per quanto di buono mostrato in precedenza. Noi però non dobbiamo buttare via nulla, c'è un percorso da portare avanti. Giusto che il mirino sia puntato su di me e non sulla squadra che darà sempre tutto".

Marotta nuovo amministratore delegato nerazzurro: "Porterà sicuramente un grande contributo, è uno che sa stare nello spogliatoio perché lì è cresciuto. Le sue parole di vicinanza mi fanno piacere. L'Inter mi ha comunque sempre offerto il meglio, le sue competenze si sommeranno a quelle ottime che già c'erano".

Sulle inevitabili critiche delle scorse ore: "Mi sembra che qualcuno abbia usato il piede di porco, ogni cosa fatta nella maniera giusta può risultare costruttiva. Noi sappiamo dove può arrivare una critica corretta e quando, nel caso, usarla a nostro favore".

Politano tra i migliori dell'ultimo periodo: "Sono tanti i giocatori cresciuti. Matteo ha fatto vedere di essere un giocatore completo, capace di giocare a tutta fascia. Con una maggiore fisicità sarebbe un top player a livello europeo".

Nessuna preoccupazione riguardo il suo futuro: "Io mi sarei sentito in discussione anche se avessimo passato il turno, in una società come l'Inter è sempre così. Un giorno si potrà parlare di più su quella che è stata la mia carriera, il percorso fatto per allenare questa squadra. Bisogno di supporto? Questa cosa può darmi anche fastidio, non ho nessun problema ad affrontare questo tipo di situazioni. È come se qualcuno, cercandoti di aiutarti, volesse intendere che tu non ce la fai da solo, ma non è affatto così. Lo spogliatoio dell'Inter è pieno di interismo, su questo si può stare tranquilli".

Momento difficile per Asamoah, reduce da due errori decisivi: "A lui gli si dice quello che gli si diceva prima. Si esce da una situazione difficile mettendo gli scarpini e piantando due scatti più forti dell'avversario. Se stai lì nell'angolino piangendo per quello che è successo non serve a nulla, bisogna reagire".

Nainggolan resta in forte dubbio: "Rispetto a prima la situazione è migliorata, seppur sia ancora a rischio. Ho qualche calciatore in più a disposizione perché non ci sono limitazioni di rosa come in Champions, questo ci offre maggiore margine di scelta".