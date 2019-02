Inter, Spalletti: "Icardi non convocato? Ha deciso lui di non venire"

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia dell'impegno di Europa League dell'Inter. Bomba su Icardi: "Ha deciso lui di non venire, era convocato".

Ben figurare nel debutto stagionale in Europa League, ma soprattutto 'assorbire' il caso Icardi. È il compito dell' Inter, in campo giovedì in Austria col Rapid Vienna per l'andata dei sedicesimi di Europa League. L'argentino non figura nella lista dei convocati dopo la notizia del passaggio della fascia da capitano sul braccio di Samir Handanovic: alla base di questa clamorosa decisione diversi motivi che hanno indotto la società milanese a delegittimare la posizione dell'attaccante di Rosario.

Luciano Spalletti ha dapprima rilasciato un'intervista a 'Sky Sport', spiegando che a rifiutare di unirsi con la squadra è stato proprio lo stesso Icardi, inizialmente convocato.

" Icardi è stato convocato, ha deciso lui di non viaggiare per Vienna. Probabilmente non l'avrà presa bene, decisione difficile e dolorosa presa di comune accordo da tutte le componenti per il bene della squadra. Le cose che girano attorno a Mauro gli danno fastidio ma il nostro pensiero è far bene sul campo, a partire dalla prossima partita. Speriamo che i giocatori reagiscano nel modo giusto".

Il tecnico nerazzurro è poi intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, elogiando i prossimi avversari per il cammino europeo fin qui sostenuto.

"Giocano con il 4-2-3-1 ed il fatto di non aver preso goal su questo campo fa capire come abbiano le idee ben chiare. Hanno passato il turno nonostante un girone difficilissimo: noi però siamo venuti per far risultato e vincere la partita, serve un comportamento mirato a questo".

Altro appunto su Mauro Icardi, ovviamente argomento principe in riferimento alla notizia odierna che ha scosso l'opinione pubblica.

"Ci sono altre situazioni che non siamo riusciti ad affrontare come volevamo. Si sa qual è il valore del nostro ex capitano. Dopo Parma sono stato mal interpretato: io non mi occupo di contratti, logicamente la situazione doveva essere sistemata. Questo mette in imbarazzo la squadra e la società. Ora però si passa al campo, fari puntati solo su quello. Domani parlerà il direttore. Dal punto di vista di gestione del calciatore non cambia niente, noi vogliamo usarlo per la sua qualità: ce n'è uno altrettanto forte che si chiama Lautaro e il soprannome 'Toro' non è affatto casuale".

Tante domande sull'ex capitano interista, Spalletti a un certo punto sbotta.