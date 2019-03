Inter, Spalletti fa il punto: "Nainggolan out, ora ristabiliamo i ruoli"

Luciano Spalletti alla vigilia di Milan-Inter: "Ora bisogna rimettere tutto in ordine, il derby annulla qualsiasi pronostico".

Settimana delicatissima in casa Inter: la formazione di Luciano Spalletti deve dimenticare l'eliminazione dall' e torna in campo in un derby importantissimo in ottica Champions.

L'allenatore toscano ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul difficile momento nerazzurro:

"C'è grande dispiacere per l'eliminazione dall'Europa League, dovevamo entrare diversamente in partita, lo avevamo visto anche all'andata, c'erano le possibilità di passare il turno. Ora vanno ristabiliti compiti e ruoli, bisogna mettere tutto in ordine per quelle che sono le decisioni da prendere. Diventa fondamentale che la squadra riacquisti le proprie capacità di giocare a calcio, nonostante il poco tempo a disposizione. Difficoltà nelle coppe? Secondo me in Champions abbiamo fatto delle buone partite".

Nainggolan non recupera per il derby, Spalletti delinea anche gli obiettivi per la fase finale della stagione:

"Nainggolan non sarà in panchina. Vogliamo arrivare prima di chiunque altro, il è una società forte, ma noi vogliamo arrivare tra le prime quattro, se possibile anche terzi o secondi. Il risultato di questa partita può lasciare delle scorie, ma bisogna avere fiducia nelle proprie possibilità. Ci sono i margini per non farla diventare decisiva. Se tornassi indietro? Non bisogna perdere tempo, ma recuperarlo. Io vado avanti, le scelte prese vanno portate avanti".

L'allenatore toscano torna poi sul derby d'andata deciso nel finale:

"La partita d'andata è stata in totale equilibrio, poi siamo riusciti a portarla a casa nei minuti finali. Il derby annulla qualsiasi pronostico e valutazione, il risultato è difficile. Un piano anti-Piatek? Bisogna lavorare di squadra, lui è fortissimo e la linea difensiva ragiona da reparto. Ci sono momenti negativi nell'arco di una stagione, la squadra ha giocato anche meglio di oggi, ma le qualità individuali messe a disposizione fanno la differenza. Perisic e Borja Valero hanno dato disponibilità a giocare anche giovedì. Piatek e Lautaro Martinez possono fare male, stanno facendo entrambi la differenza".

Ancora diversi assenti in casa , Spalletti fa un bilancio sulla situazione dell'infermeria: