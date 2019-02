Inter, Spalletti è gelido: "Non parlo di Icardi, parlo solo di chi c'è"

L'allenatore dell'Inter, prima della partita contro il Cagliari, valuta anche le prestazioni di Perisic: "Per me non è mai stato in discussione".

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, contornato da mille polemiche, l'Inter torna in campo e lo fa a Cagliari, in una trasferta non semplice. Trovare i tre punti per i nerazzurri sarà fondamentale, vista la rincorsa del Milan alle sue spalle.

"Di Icardi si è già detto tutto, ha parlato Marotta, ha parlato Zhang. Io non parlerò più di questa storia, da ora in avanti io parlo solo di quelli che ci sono".

In conferenza stampa Luciano Spalletti ha subito chiuso la pratica Icardi, poi è tornato sulla partita contro la Fiorentina, che ancora brucia in casa nerazzurra.

"Dal post-partita di Firenze rimane sicuramente l'amaro, perché la partita l'abbiamo fatta e siamo stati penalizzati dagli episodi che conoscete. C'è il dispiacere. Però i giocatori sanno che bisogna farsi trovare nuovamente pronti, si sono allenati bene e saremo pronti".

Non ci sarà Mauro Icardi quindi, ma Luciano Spalletti può contare su un ritrovato Ivan Perisic.

"Anche l'anno scorso era successo che Perisic non aveva passato un buon periodo, poi si è rirpreso ed ha fatto vedere le sue qualità. In questo calcio può capitare di farsi condizionare da altri fattori. Ma dal mio punto di vista Perisic non è mai stato in discussione: anche quando non gioca bene secondo molti, io guardo i dettagli e lui c'è sempre".

