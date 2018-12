Inter, Spalletti consacra Icardi: "Così diventa l'attaccante perfetto"

Spalletti, dopo la vittoria contro l'Udinese, elogia Icardi ma bacchetta l'Inter: "Ci complichiamo la vita da soli".

Una vittoria tanto sofferta quanto fondamentale per l'Inter, che contro l'Udinese ottiene tre punti utili per la corsa alla Champions League.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Nel post-partita, Luciano Spalletti ai microfoni di 'Sky Sport' commenta così la vittoria: "Siamo stati molto bene in campo per tutta la partita. Tranne all'inizio del secondo tempo, infatti ho fatto il cambio con Lautaro Martinez, per dare una scossa alla squadra. C'era da mandare il segnale di vincere la partita, poi ovviamente abbiamo preso un paio di tiri di troppo, perché ci siamo scoperti".

A convincere ancora una volta è stato sempre lui: "Icardi così come sta giocando adesso mette a posto la crescita verso l'attaccante perfetto - ha confessato Spalletti - Viene fuori dall'area, palleggia con i compagni e fa superiorità numerica. Nelle ultime due partite lo ha fatto alla perfezione".

Alcuni errori però non sono piaciuti al tecnico dell'Inter: "Perdiamo dei palloni troppo banali, che vanificano quanto facciamo di buono. Ci complichiamo la vita da soli. Certe volte non abbiamo la qualità per gestire il pallone in area di rigore, eppure lo facciamo lo stesso".

Infine parole al miele anche per Joao Mario, ma alla carota alterna anche il bastone: "E' una fortuna avere un giocatore di questo, ritrovarlo, con la stagione ancora da giocare. Deve però alternare le giocate, tende a giocare sempre allo stesso modo, non riesce ad avere un atteggiamento più nervoso".