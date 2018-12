Inter, Spalletti condanna i cori: "È giunto il momento di dire basta"

Tre punti conquistati proprio allo scadere contro il Napoli, macchiati dagli incidenti all'esterno dello stadio e dai cori razzisti a Koulibaly: l'Inter prova a rituffarsi nel campionato con la spada di Damocle del provvedimento di due gare a porte chiuse a San Siro, più una terza senza la Curva Nord.

Nerazzurri di scena ad Empoli dove rimarrà chiuso il settore ospite per decisione della Prefettura di Firenze. Luciano Spalletti ha fermamente condannato il comportamento dei tifosi.

"La mia è una posizione di condanna, è giunto il momento di dire basta. Basta all'odio nel calcio. Venire allo stadio è un qualcosa di bello e aggregante ma a volte viene utilizzato in maniera sbagliata da alcuni. Il comportamento della società è scritto nell'atto costitutivo: Internazionale perché noi siamo fratelli del mondo, senza distinzioni per colore di maglie o di pelle".

Il risultato e la prestazione dell'Inter sono passati inosservati dopo tutti questi episodi deprecabili.

"Ho visto una partita giocata a ritmi altissimi sia da parte nostra che dal Napoli, quindi guai a sminuire la nostra vittoria. La fascia ad Asamoah? Noi dobbiamo dare un esempio a lungo termine e non nel breve periodo. Le cose non si cambiano con un gesto ma con il continuo impegno quotidiano, per far sì che tutto diventi normalità".