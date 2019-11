Inter-SPAL, Lautaro è diffidato: Conte lo fa riposare in vista della Roma?

Antonio Conte dovrebbe confermare la coppia offensiva titolare ma su Lautaro Martinez 'pende' il rischio del cartellino giallo, venerdì c'è la Roma...

Mai come in questo momento l' si sta godendo le prodezze dei suoi due attaccanti: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Antonio Conte non vorrebbe mai tirarli fuori dal campo ma domenica contro la c'è un pesante rischio diffida che pende sull'argentino ex Racing.

Lautaro Martinez è infatti diffidato e la prossima partita, dopo la SPAL, vedrà l'Inter affrontare la nell'anticipo del venerdì. Una sfida sicuramente più importante e complicata rispetto a quella contro la squadra di Semplici, anche se i tre punti valgono allo stesso modo in entrambe le partite.

Tra l'altro, conoscendo Antonio Conte, avrà già detto ai suoi giocatori che la partita più importante è quella contro la SPAL, senza considerare Roma e . E proprio alla luce di questo ragionamento che fa sempre, difficilmente vedremo in panchina Lautaro Martinez domenica alle 15.

Anche perché le alternative al momento non possono considerarsi all'altezza del Toro. Esposito è ormai entrato nelle rotazioni ma ancora non ha mai giocato da titolare, Politano ha recuperato dal problema alla caviglia ma non è mai stato visto come un titolare da Antonio Conte.

Così è più probabile che Conte inizi la partita con i suoi titolari, e magari se la partita dovesse mettersi su binari favorevoli, togliere nel secondo tempo Lautaro Martinez.

Intanto è Skriniar il giocatore candidato seriamente a riposare per la prima volta in stagione: è diffidato anche lui e contro la SPAL potrebbe finalmente tirare il fiato.