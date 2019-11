Inter-SPAL in discesa? Record europei negativi di realizzazione per gli ospiti

La SPAL è l'unica squadra nei cinque tornei big d'Europa a non aver ancora segnato in trasferta: appena otto i goal totali, nessuno peggio.

Reduce dalla roboante vittoria contro lo Slavia in quel di Praga, arrivata grazie alle prestazioni monstre di Lukaku e Lautaro Martinez, l' si rituffa nel campionato, decisa ad ottenere la 12esima vittoria in 14 gare. Continuando così a macinare record utili per tornare a vincere lo Scudetto. Di fronte, domenica, la .

Sulla carta una gara semplice per l'Inter, che ha davanti a sè tutti i favori del pronostico. Del resto si tratta praticamente di un testa coda, con la squadra di Ferrara che a differenza delle ultime stagioni sta ampiamente deludendo, con una zona di classifica infuocata e pericolosa in vista del proseguo dell'annata.

I numeri dicono tutto. La SPAL, infatti, è l'unica squadra dei cinque campionati top d'Europa a non aver ancora segnato in trasferta. Nè le squadre pericolanti di , nè quella di , e hanno fatto registrare un dato così definitivo.

La SPAL non ha nulla da perdere a San Siro e proprio per questo potrebbe rappresentare un pericolo ancora più grande per l'Inter. Fare punti, segnando, a Milano, potrebbe rappresentare una svolta essenziale nell'annata del team Semplici, a quota nove in classifica a +2 sull'ultimo posto (con il che deve però recuperare una gara).

I numeri, si diceva. Non solo il dato dei goal in trasferta, ma anche quello delle realizzazioni totali, appena otto in tredici gare. Nessuno in Europa ha fatto peggio, con e che vengono subito dopo sia in che in campo continentale con nove reti segnate, utili però ad avere rispettivamente tre e cinque punti in più rispetto alla squadra di Semplici.

Inter-SPAL dirà molto in termini di lotta per lo Scudetto e salvezza, con il team Conte impossibilitato a sbagliare e quello ospite deciso a ribaltare i pronostici per provare a rialzarsi e cominciare un nuovo campionato. , Sampdoria, Brescia, e fortemente interessate.