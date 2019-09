Inter-Slavia Praga, le pagelle: Barella salvatore, male Lukaku

Lukaku questa volta non gira, e così tocca a Barella salvare l'Inter. Skriniar domina, Brozovic compassato. Nello Slavia, ottimo Stanciu.

BARELLA 7 - Entra in campo indemoniato, come spesso gli capita. Dà vivacità all' in fase di non possesso ma, soprattutto, ha il merito di togliere le castagne dal fuoco trovando un goal tutt'altro che semplice. Il suo primo con la maglia nerazzurra.

LUKAKU 5 - Dopo il buon debutto contro il , continua a faticare. Nel primo tempo si muove poco e non la vede praticamente mai. Nella ripresa, svaria un po' di più ma il risultato cambia poco.

SENSI 6.5 - Ancora una volta positivo. Nel primo tempo è un po' pasticcione, nella ripresa - specialmente dopo l'uscita dal campo di Brozovic e l'ingresso di Barella - prende in mano il pallino del gioco e guida i nerazzurri fino al pareggio.

STANCIU 7 - La sua prestazione convince parecchio: sin da subito è lui il più intraprendente nello Slavia, e mette in difficoltà sia Candreva che Lazaro.

SKRINIAR 6.5 - Invalicabile, anche in una serata decisamente negativa per la sua squadra. Ferma per ben due volte un avversario lanciato verso Handanovic, dando la carica ai compagni e tenendo alta la tensione fino al fischio finale.

BROZOVIC 5 - Prestazione 'no' per il croato, troppo compassato in fase di impostazione e poco convinto in fase di non possesso. E' lui a tenere in gioco Olayinka in occasione del goal.

PAGELLE

INTER (3-5-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 6, De Vrij 5.5, Skriniar 6.5; Candreva 5.5 (50' Lazaro 5.5), Sensi 6.5, Brozovic 5 (71' Barella 7), Gagliardini 5.5, Asamoah 5.5; Lautaro Martinez 5.5 (71' Politano 6), Lukaku 5

SLAVIA PRAGA (4-4-2): Kolar 6; Coufal 6, Kudela 6.5, Hovorka 6.5, Boril 6; Soucek 6, Husbauer 6.5, Traorè 6 (60' Zeleny 6.5), Stanciu 7; Masopust 6 (79' Yusuf Helal s.v.), Olayinka 6.5 (85' Provod s.v.)