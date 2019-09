Inter-Slavia Praga dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Esordio nei gironi di Champions League per l'Inter, che affronta i cechi dello Slavia Praga: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

Torna la , che inizia a fare sul serio con i gironi, e ad aprire la nuova stagione della competizione più importante d'Europa sarà l' . I nerazzurri affronteranno a San Siro lo Slavia Praga, campione della in carica.

Con DAZN segui Milan-Inter IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Si tratta di un avversario teoricamente più morbido per l'Inter rispetto al , il primo avversario che i nerazzurri allora allenati da Luciano Spalletti si trovarono di fronte nell'esordio della scorsa Champions League. In quell'occasione, Icardi e compagni riuscirono ad avere la meglio sugli inglesi nonostante un iniziale svantaggio.

Come si sia concluso il girone dell'Inter, però, se lo ricordano un po' tutti: il deleterio pareggio interno contro il all'ultima giornata, abbinato a quello maturato al Camp Nou tra e Tottenham, ha costretto i nerazzurri a concludere anzitempo la propria avventura, dovendo ripartire forzatamente dall' .

Quest'anno l'Inter ripone grandi ambizioni nella Champions League, anche se il suo obiettivo primario sembra essere quello di stoppare l'egemonia della in . La formazione di Antonio Conte è l'attuale capolista del campionato, grazie alle tre vittorie ottenute nelle prime tre giornate su , e . Il prossimo impegno sarà invece nel derby contro il .

Per quanto riguarda lo Slavia Praga, si tratta come detto dei campioni della Repubblica Ceca in carica. La formazione della Capitale ha conquistato il campionato per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, dopo il secondo posto del 2017/18 e il primo del 2016/17. Proprio come l'Inter, la squadra di Trpisovsky è prima anche quest'anno, con 7 vittorie e due pareggi nelle prime 9 giornate.

Lo Slavia ha peraltro iniziato dai preliminari la propria avventura in Champions League: ha avuto la meglio in doppia sfida dei romeni del Cluj, eliminati grazie a un 1-0 conquistato sia in trasferta che in casa.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Slavia Praga: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-SLAVIA PRAGA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Slavia Praga

Inter-Slavia Praga Data: 17 settembre 2019

17 settembre 2019 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO INTER-SLAVIA PRAGA

Inter-Slavia Praga si giocherà allo stadio San Siro di Milano nel tardo pomeriggio di martedì 17 settembre: il calcio d'inizio del match tra i nerazzurri e cechi è in programma alle ore 18.55.

In contemporanea a Inter-Slavia Praga si giocherà anche un'altra sfida, sempre valevole per la prima giornata dei gironi di Champions League: quella tra i francesi del e i russi dello San Pietroburgo.

La gara tra Inter e Slavia Praga sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che anche per questa stagione detiene i diritti della Champions League. La gara di San Siro, in particolare, sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e sul 251 del satellite.

Tutti gli abbonati a Sky che non avranno la possibilità di assistere a Inter-Slavia Praga in televisione potranno farlo comodamente in , visto che la stessa Sky dà la possibilità di utilizzare SkyGo.

Si tratta di un'applicazione gratuita e scaricabile sul proprio pc, sul proprio tablet oppure sul proprio smartphone.

L'Inter recupera Lukaku nonostante i fastidi alla schiena degli ultimi giorni e affianca il belga a Lautaro Martinez: Alexis Sanchez parte dalla panchina, così come Politano. In mezzo al campo riecco Vecino che rileverà Barella, a destra chance per Lazaro con D'Ambrosio arretrato nella difesa a 3. Riposo per Candreva e Godin.

Nello Slavia Praga, che adotterà un 4-2-3-1, la punta più avanzata sarà Skoda, sostenuto alle proprie spalle dal trio formato da Masopust, Stanciu e Olayinka. Husbauer verso una magia in mediana.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda.