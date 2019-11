Inter, lo Slavia Praga chiede le scuse di Lukaku: "Nessun coro razzista all'interno dello stadio"

Ancora il razzismo al centro del dibattito: lo Slavia Praga risponde alle accuse di razzismo che Romelu Lukaku aveva esternato nei confronti dei tifosi cecoslovacchi al termine della sfida di giocata dall' .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Durante l'incontro l'attaccante belga ha dichiarato di essere stato oggetto di cori di natura razzista dopo il goal annullato ai nerazzurri. Lukaku aveva denunciato l'accaduto al termine della partita , chiedendo anche all'UEFA di attenzionare con maggiore insistenza la piaga razzista che dilaga negli stadi.

La UEFA ha risposto il giorno seguente, decidendo di non aprire nessuna inchiesta per mancanza di riscontri. Anche lo Slavia Praga ha risposto in maniera dura alle accuse di Lukaku sul proprio profilo 'Twitter', dicendo addirittura di esigere le scuse del colosso belga in quanto la sussistenza delle sue accuse non è stata verificata in alcun modo.

We must reject that there has been racist chanting of the whole stadium. We analysed available footages, and none confirmed Mr Lukaku’s statement. The club has already apologised for individuals’ behaviour and it would be appropriate for Mr Lukaku to apologise for his words too. https://t.co/6luusPP1tC