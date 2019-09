Inter-Slavia Praga 1-1: Barella pareggia al 93', frenata nerazzurra in Champions

Lo Slavia Praga passa in vantaggio nella ripresa con Olayinka e spaventa l'Inter fino al 93', quando Barella trova il goal del pareggio.

Nella prima notte europea arriva anche il primo stop stagionale per l' di Antonio Conte che, dopo tre vittorie consecutive in campionato, riesce soltanto nel finale ad acciuffare il pari a San Siro contro uno Slavia Praga ben messo in campo e mai chiuso all'angolo dai nerazzurri.

Segui live e in esclusiva Milan-Inter su DAZN

Prestazione decisamente negativa quella dei ragazzi di Conte che, a quattro giorni dal derby contro il , evidenziano parecchi limiti, non riuscendo praticamente mai ad accelerare il ritmo né sul punteggio di 0-0 né, ancor più grave, una volta passati in svantaggio.

Il goal realizzato dal nigeriano Olayinka al minuto 64 è arrivato come un fulmine a ciel sereno su una gara durante la quale l'Inter non aveva certo convinto, ma nemmeno rischiato di subire il goal degli avversari.

Detto di un centrocampo un po' macchinoso, gli attaccanti - seppur poco assistiti - hanno fatto poco per impensierire la retroguardia ceca. Specialmente Lukaku è parso appannato e meno mobile delle altre volte.

Ad evitare una figuraccia decisamente inattesa alla squadra nerazzurra ci ha pensato Nicolò Barella che, entrato nel finale, ha trovato il pareggio ribadendo in rete una traversa colpita da Stefano Sensi con una splendida pennellata su calcio di punizione.

Tuttavia, nonostante il pari acciuffato nel finale, il discorso qualificazione per Brozovic e compagni si complica sin da subito.

IL TABELLINO

INTER-SLAVIA PRAGA 1-1

MARCATORI: 64' Olayinka (S), 92' Barella (I)

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva (50' Lazaro), Sensi, Brozovic (71' Barella), Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martinez (71' Politano), Lukaku

SLAVIA PRAGA (4-4-2): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer, Traorè (60' Zeleny), Stanciu; Masopust (79' Yusuf Helal), Olayinka (85' Provod)

ARBITRO: Buquet (FRA)

AMMONITI: Hovorka (S), Asamoah (I), Lautaro Martinez (I), Politano (I), Soucek (S)

ESPULSI: Nessuno