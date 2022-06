Nessun danno al ginocchio per Milan Skriniar, infortunatosi in Nations League con la Slovacchia. Beppe Marotta: "E' un problema muscolare".

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo. L’infortunio occorso a Milan Skriniar nel corso di Slovacchia-Kazakistan è infatti meno grave di quanto si era temuto in un primo momento.

In attesa del comunicato ufficiale della federcalcio slovacca, all'uscita dall'assemblea di Lega è stato l'ad nerazzurro Beppe Marotta a rassicurare i tifosi interisti sulle condizioni del centrale di Inzaghi.

"Ci sarà un bollettino medico tra poco, ma non è niente di compromettente. È un problema muscolare".

Il centrale nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo al 43’ della sfida che si è giocata lunedì sera a Trnava e inizialmente si era pensato ad un possibile problema al ginocchio destro a causa di un movimento anomalo.

Skriniar è parso fin da subito molto dolorante ed è stato immortalato dalle telecamere in panchina con le mani sul volto ma, gli accertamenti ai quali è stato sottoposto, hanno rivelato che c’è sì un infortunio, ma esclusivamente di natura muscolare.

L'articolo prosegue qui sotto

E’ stato quindi scongiurato un interessamento del ginocchio e la cosa si traduce ovviamente in tempi di recupero più brevi e in una seconda parte del 2022 non compromessa da un problema che sarebbe stato ben più grave.