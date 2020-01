Inter, Skriniar e Barella squalificati: assenti contro l'Atalanta

L'Inter vince contro il Napoli ma esce dal San Paolo con due brutte notizie in vista dell'Atalanta: non ci saranno Skriniar e Barella.

L' vince e convince contro il , si riporta in testa alla classifica a pari punti con la e ricomincia nel migliore dei modi la stagione. Tutto positivo per Antonio Conte? Non propriamente...

Nicolò Barella e Skriniar , che erano diffidati, sono stati infatti ammoniti contro il Napli. Questo vuol dire che saranno squalificati e quindi indisponibili contro l' , sabato 11 novembre per l'ultima giornata del girone d'andata.

Nicolò Barella tra l'altro è rientrato proprio oggi dopo due mesi di stop per l'infortunio. Skriniar invece è un titolare inamovibile di Antonio Conte, che dovrà fare per forza a meno di lui contro una delle squadre più in forma del campionato, ovvero l'Atalanta.

Tornerà probabilmente tra i titolari Diego Godin, che oggi è rimasto in panchina a favore di Bastoni. Mentre a centrocampo Conte potrà contare sul pieno recupero di Sensi.