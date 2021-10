L’Inter Primavera sfida lo Sheriff nella fase a gironi della Youth League: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

INTER-SHERIFF YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Prosegue l’avventura dell’Inter Primavera nella UEFA Youth League. La compagine meneghina affronterà nella terza giornata della fase a gironi del torneo i moldavi dello Sheriff Tiraspol.

I ragazzi guidati da Cristian Chivu arrivano a questa sfida forti dei due risultati utili sin qui conseguiti nella competizione. Dopo il pareggio al debutto contro il Real Madrid (1-1 interno), sono poi riusciti ad imporsi per 1-0 sul campo dello Shakhtar grazie ad una rete siglata da Casadei.

Meno positivo fin qui invece il cammino dello Sheriff che in due partite non ha messo in cascina alcun punto ed ha anzi subito ben nove reti. Dopo essere stato infatti travolto in casa dallo Shakhtar con un netto 5-0, a Madrid è stato piegato per 4-1 dal Real.

La classifica del Gruppo D della Youth League quindi al momento recita: Real Madrid 4, Inter 4, Shakhtar 3, Sheriff 0.

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla sfida Inter-Sheriff di Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SHERIFF

Inter-Sheriff, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Youth League, si giocherà martedì 19 ottobre 2021 presso il Centro di Formazione Suning. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 14,00.

La sfida che vedrà opposta l’Inter Primavera ai pari età dello Sheriff verrà trasmessa in diretta dal Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Coloro che sono in possesso di un abbonamento Sky, potranno seguire Inter-Sheriff di Youth League anche in diretta streaming e quindi su dispositivi come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook, tramite Sky Go. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

INTER (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Moretti, Fontanarosa, Carboni; Fabbian, Sangalli, Nunziatini; Peschetola, Owusu; Abusio.

SHERIFF (4-3-3): Dumenco; Picus, Ichim, Costin, Cucereavenco; Untura, Scurtul, Hatman; Forov, Carmanov, Covalschi.