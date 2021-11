Inter-Shakhtar, le pagelle: Dzeko decisivo, Perisic devastante

LE PAGELLE DI INTER-SHAKHTAR DONETSK

INTER

HANDANOVIC 6 - Non viene praticamente mai chiamato in causa. Si fa notare solo quando colpisce Brozovic con una pallonata al volto con un rinvio azzardato.

SKRINIAR 6.5 - E' in forma smagliante e anche stasera lo dimostra. Praticamente perfetto.

RANOCCHIA 6.5 - Altra prova maiuscola per il centrale che riesce nella non facile missione di non far rimpiangere De Vrij.

BASTONI 6 - Accompagna con costanza Perisic in fase di impostazione, ma è meno preciso del solito.

DARMIAN 7 - Umiltà e continuità. Ancora una volta. Il laterale nerazzurro ha il merito di generare il primo goal di Dzeko, ma non solo: la sua spinta costante, seppur meno devastante di quella di Hakimi, è una risorsa fondamentale per questa Inter. (79' D'AMBROSIO S.V.)

BARELLA 6.5 - Fallisce una ghiotta occasione da goal, ma come al solito corre per tre lì in mezzo. (79' VIDAL 5.5 - Non un impatto positivo sulla gara, ultimamente sembra soffrire gli ingressi nel finale).

BROZOVIC 6.5 - Mette ordine in mezzo al campo e, partita dopo partita, affina sempre più il suo ruolo di schermo davanti alla difesa.

CALHANOGLU 6 - Il turco è sempre al centro della manovra nerazzurra, ma stavolta sbaglia molto più del solito. (86' SENSI S.V - Gioca pochi minuti, ma va vicino al goal).

PERISIC 7.5 - Devastante. Segna (goal poi annullato per fuorigioco di Darmian), ripiega (tantissime volte), spinge, offre l'assist del ko a Dzeko. In forma smagliante. (86' DIMARCO S.V.)

MARTINEZ 6 - Lotta e sgomita come al solito, forse anche di più. In area, però, ha un po' le polveri bagnate e l'unico goal che riesce a segnare è viziato da un evidente fallo. (68' CORREA 6 - Senza infamia nè lode, contribuisce a tenere gli avversari lontani dall'area nerazzurra nel finale).

DZEKO 7 - Decide la gara con due reti, una delle quali di pregevole fattura. Impossibile però dimenticare i due goal falliti nel primo tempo quando, approfittando di altrettanti errori dello Shakhtar in fase di avvio dell'azione, avrebbe dovuto e potuto fare di più. La sua doppietta, però, è pesantissima e decisiva e chiaramente compensa a sufficienza un primo tempo imperfetto.

SHAKHTAR DONETSK

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin 6.5; Dodo 5.5, Vitao 5.5, Marlon 6, Matvienko 5.5; Maycon 5.5, Stepanenko 5.5 (46' Marcos Antonio 5.5); Tete 5 (80' Marlos s.v) , Pedrinho 6 (73' Bondarenko 6), Solomon 5.5; Fernando 5.5 (80' Mudryk s.v.)