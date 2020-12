Inter-Shakhtar Donetsk dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter sfida lo Shakhtar Donetsk nella 6ª e ultima giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

INTER-SHAKHTAR DONETSK: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Inter di Antonio Conte sfida lo di Luís Castro nella 6ª e ultima giornata del Gruppo B di , con l'obiettivo di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Attualmente i nerazzurri sono ultimi con 5 punti, ma con i 3 punti accederebbero alla fase ad eliminazione diretta se Real Madrid e Borussia M'Gladbach non pareggiassero.

In caso di risultato diverso dalla vittoria o di parità nel match dell'Alfredo Di Stefano per i milanesi arriverebbe l'eliminazione, con al massimo la possibilità di essere ripescati in in caso di 3ª posizione. La squadra ucraina è attualmente in 2ª posizione a quota 7 punti, e con una vittoria sarebbe sicura di andare avanti nella competizione.

La gara di andata è stata l'unica giocata in Champions League fra le due formazioni, e ha visto gli ucraini imporre lo 0-0 in casa ai nerazzurri di Conte. Complessivamente i milanesi hanno affrontato 4 volte gli arancioneri, con un bilancio positivo di 2 vittorie e 2 pareggi: oltre al match più recente, c'è stata una netta vittoria nella semifinale in gara secca della scorsa Europa League e il doppio confronto nelle Qualificazioni Champions del 2005/06 (successo per 0-2 fuoricasa dell'Inter e pareggio per 1-1 al Meazza).

Con 4 goal all'attivo, Romelu Lukaku è il bomber dell'Inter in Europa, mentre Manor Salomon è il giocatore più prolifico dello Shakhtar Donetsk con 2 reti segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Shakhtar Donetsk, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-SHAKHTAR DONETSK

Inter-Shakhtar Donetsk si disputerà la sera di mercoledì 9 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in Champions League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

La sfida di Champions League, Inter-Shakhtar Donetsk, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che detiene i diritti della Champions League, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252).

Tifosi e appassionati avranno la possibilità di seguire Inter-Shakhtar Donetsk anche in diretta grazie a Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale del servizio.

Una seconda possibilità per seguire la gara in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite di Champions League a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire Inter-Shakhtar Donetsk anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti create dalle due squadre.

Conte ritroverà Vidal dopo la squalifica: il cileno ha un fastidio alla coscia, ma dovrebbe riprendere il suo posto a centrocampo al posto di Gagliardini, con Brozovic in regia e Barella mezzala. Sulla fascia destra è vivo il ballottaggio fra Darmian e Hakimi, scatenato contro il , così come a sinistra quello tra Perisic e Young. Davanti il tandem d'attacco titolare, composto da Lukaku e Lautaro Martínez. Fra i pali ci sarà capitan Handanovic, con linea difensiva a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nuovamente disponibile il serbo Kolarov, negativizzatosi dopo lo stop per Covid.

Dubbi prevalentemente in attacco per l'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luís Castro. Il portoghese potrebbe schierare Junior Moraes (in vantaggio su Dentinho) al centro del tridente offensivo, e Tetê e Taison favoriti su Solomon nel ruolo di esterni alti. Stepanenko agirà da playmaker di centrocampo, con Marlos e uno fra Alan Patrick e Kovalenko come mezzali. In difesa, davanti al portiere Trubin, Dodô e Matvienko saranno i due terzini, mentre Vitão e Bondar formeranno la coppia centrale.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Dodô, Vitão, Bondar, Matvienko; Marlos, Stepanenko, Alan Patrick; Tetê, Junior Moraes, Taison.