L'Inter è tornata a sorridere in Champions League: dopo aver iniziato il proprio cammino con un pareggio e una sconfitta, i nerazzurri hanno rimesso le cose a posto battendo lo Sheriff Tiraspol sia a San Siro che in Moldavia e portandosi al secondo posto del Gruppo D, alle spalle del Real Madrid.

Nel quinto turno esiste, teoricamente, la possibilità di chiudere i conti e volare agli ottavi di finale, traguardo che la Milano interista non raggiunge dal 2012: vincere contro il fanalino di coda Shakhtar Donetsk potrebbe regalare il pass per accedere nel gruppo delle migliori 16 d'Europa.

L'aritmetica arriverebbe in caso di contemporaneo ko dello Sheriff Tiraspol, atteso dalla sfida casalinga col Real Madrid: in quella circostanza i meneghini salirebbero a quota 10 punti contro i 6 dei moldavi, e all'ultima giornata si giocherebbero il primato nel girone al 'Bernabeu'.

Inzaghi preferirebbe volentieri evitare il risultato dell'andata: il 28 settembre lo Shakhtar impose lo 0-0, al culmine di una brutta prestazione di Handanovic e compagni, apparsi sottotono e con poca verve offensiva.

Questa è la pagina di riferimento per rimanere sempre informati su Inter-Shakhtar Donetsk: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SHAKHTAR DONETSK

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà mercoledì 24 novembre 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 18:45.

DOVE VEDERE INTER-SHAKHTAR DONETSK IN TV

Sarà possibile assistere in diretta tv a Inter-Shakhtar Donetsk su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Attraverso la app di Infinity + sarà possibile guardare la partita sulle smart tv di ultima generazione: il servizio, attivabile al costo di 7.99€ al mese, è invece incluso nell'offerta Tim Vision.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Infinity + non hanno ancora reso noti i nomi di coloro che racconteranno Inter-Shakhtar Donetsk.

INTER-SHAKHTAR DONETSK IN DIRETTA STREAMING

Sky permetterà ai suoi abbonati di guardare Inter-Shakhtar Donetsk attraverso il servizio Sky Go, fruibile con l'applicazione dedicata scaricabile su pc, smartphone e tablet.

Programmazione Sky visibile anche tramite la piattaforma NOW (previa adesione ad una delle offerte presenti sul sito).

Streaming di Inter-Shakhtar Donetsk visibile anche con Infinity +: da pc (collegandosi al sito ufficiale da browser) o con dispositivi portatili attraverso l'app.

Qui sul nostro sito potrete seguire Inter-Shakhtar Donetsk grazie alla consueta diretta testuale, utile per non perdervi nemmeno un dettaglio dell'atteso match in programma a San Siro: aggiornamenti costanti, a partire dall'annuncio delle due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SHAKHTAR DONETSK

Inzaghi dovrebbe confermare Darmian e Perisic, con l'ormai collaudata coppia Dzeko-Lautaro a sostenere il peso del reparto avanzato. Ancora ko De Vrij: spazio a Ranocchia.

Fernando attaccante di riferimento per De Zerbi, supportato da Tetê, Alan Patrick e Mudryk. In mezzo al campo Maycon con Stepanenko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matviyanko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Tete, Alan Patrick, Mudryk; Fernando.