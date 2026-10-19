Inter-Shakhtar Donetsk: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

L'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk mercoledì 21 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il dominio nei precedenti incontra una squadra in grande forma

L'Inter torna in campo in Europa decisa a lasciarsi alle spalle la rocambolesca sconfitta per 4–3 contro il Club Brugge nella seconda giornata. I precedenti sono nettamente a favore dei nerazzurri: l'Inter è imbattuta in tutti e sette i confronti europei con lo Shakhtar Donetsk (3 vittorie, 4 pareggi) e non ha subito reti negli ultimi cinque. La squadra di Cristian Chivu affronta però uno Shakhtar in un momento di forma eccellente sotto la guida dell'allenatore turco Arda Turan, che arriva a Milano forte di cinque vittorie consecutive, tra cui il 3–1 in Champions League contro l'AEK Atene e il 2–1 in campionato contro il Kolos Kovalivka.

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La rimonta vincente dei nerazzurri a Bologna

L'Inter arriva alla sfida di mercoledì con il morale alto dopo la convincente vittoria esterna per 3–1 sul Bologna in Serie A, sabato 17 ottobre. Passata presto in svantaggio, ha pareggiato con Marcus Thuram prima che le reti di Carlos Augusto (68') e Ange-Yoan Bonny (82') nella ripresa le assicurassero i tre punti. Il successo in campionato è stato la risposta ideale alla sconfitta per 4–3 contro il Club Brugge in Champions League del 13 ottobre, partita in cui Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno guidato una prova offensiva da 15 tiri.

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Il successo europeo e la forma in campionato dello Shakhtar

Lo Shakhtar Donetsk si presenta a Milano pieno di fiducia dopo tre vittorie consecutive. Dopo il 3–0 sull'NK Veres Rivne del 9 ottobre, i campioni ucraini hanno ottenuto una preziosa vittoria casalinga per 3–1 in Champions League contro l'AEK Atene, a Londra, il 14 ottobre. Sabato 17 ottobre è arrivato anche il successo per 2–1 in campionato sull'FC Kolos Kovalivka, che ha consolidato la loro posizione in testa alla classifica della Premier League ucraina.

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Il duello chiave: Marcus Thuram contro Valeriy Bondar

La spinta offensiva: Marcus Thuram ha avviato la rimonta dell'Inter nel 3–1 sul Bologna in Serie A con un goal e quattro occasioni create. I suoi movimenti diagonali nella trequarti offensiva rappresentano una minaccia diretta per l'assetto difensivo dello Shakhtar.

Il leader della difesa: Il capitano dello Shakhtar Valeriy Bondar, a segno nella vittoria in campionato del fine settimana, guida una difesa chiamata a mantenere la disciplina contro gli instancabili esterni dell'Inter Federico Dimarco e Carlos Augusto.

Analisi tattica e formazioni probabili

Inter (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

La chiave della partita: L'Inter ha il 70% di probabilità di vincere in casa, forte di una serie di sette confronti senza sconfitte contro i campioni ucraini. Per interrompere questa serie, Arda Turan cercherà di sfruttare gli spazi lasciati dalla linea difensiva alta con rapide transizioni sulle fasce affidate a Vinicius Tobias e Bruninho.

Le ultime sulle squadre e le rose

Per questa partita l'Inter è allenata da Cristian Chivu. Al momento non ci sono informazioni confermate su infortuni o squalifiche; le novità sulla squadra saranno aggiornate in prossimità del calcio d'inizio.

Lo Shakhtar Donetsk è allenato da Arda Turan. Come per la squadra di casa, non sono stati forniti dettagli confermati sulla rosa o sugli infortuni e sono attesi ulteriori aggiornamenti prima della partita.

Stato di forma

L'Inter ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La più recente è stata la sconfitta per 3-4 contro il Club Brugge in Champions League, arrivata dopo il successo per 3-0 sul Parma in Serie A. In precedenza, l'Inter aveva battuto l'Udinese 5-3 in campionato e pareggiato 2-2 con la Roma. In queste cinque partite ha segnato 13 goal e ne ha subiti nove.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto quattro delle ultime cinque partite, lasciando punti soltanto nel pareggio per 1-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League. Il risultato più recente è la vittoria per 3-1 sull'AEK Atene in Champions League; ha inoltre battuto il Veres Rivne 3-0 nella Premier League ucraina. Nelle cinque partite lo Shakhtar ha segnato nove goal e ne ha subiti due.

I precedenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 24 novembre 2021 in Champions League, quando l'Inter vinse 2-0 al Giuseppe Meazza. Nelle ultime cinque partite registrate tra i due club, il bilancio è favorevole all'Inter e comprende il successo per 5-0 in Europa League del 17 agosto 2020. Gli altri tre incontri si sono conclusi tutti in parità, con tre 0-0 consecutivi nelle fasi a gironi della Champions League del 2020 e del 2021.