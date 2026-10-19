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Champions League
team-logoInter
Giuseppe Meazza
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Inter-Shakhtar Donetsk, anteprima della UEFA Champions League: I nerazzurri mettono in gioco l'imbattibilità nei precedenti contro lo Shakhtar

Inter vs Shakhtar Donetsk
Champions League
Inter
Shakhtar Donetsk

I nerazzurri mettono in gioco a San Siro il loro bilancio storico perfetto contro gli Hirnyky, mentre la squadra di Arda Turan arriva in Lombardia in grande forma, forte di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Inter-Shakhtar Donetsk: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 3
Giuseppe Meazza

L'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk mercoledì 21 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il dominio nei precedenti incontra una squadra in grande forma

L'Inter torna in campo in Europa decisa a lasciarsi alle spalle la rocambolesca sconfitta per 4–3 contro il Club Brugge nella seconda giornata. I precedenti sono nettamente a favore dei nerazzurri: l'Inter è imbattuta in tutti e sette i confronti europei con lo Shakhtar Donetsk (3 vittorie, 4 pareggi) e non ha subito reti negli ultimi cinque. La squadra di Cristian Chivu affronta però uno Shakhtar in un momento di forma eccellente sotto la guida dell'allenatore turco Arda Turan, che arriva a Milano forte di cinque vittorie consecutive, tra cui il 3–1 in Champions League contro l'AEK Atene e il 2–1 in campionato contro il Kolos Kovalivka.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

La rimonta vincente dei nerazzurri a Bologna

L'Inter arriva alla sfida di mercoledì con il morale alto dopo la convincente vittoria esterna per 3–1 sul Bologna in Serie A, sabato 17 ottobre. Passata presto in svantaggio, ha pareggiato con Marcus Thuram prima che le reti di Carlos Augusto (68') e Ange-Yoan Bonny (82') nella ripresa le assicurassero i tre punti. Il successo in campionato è stato la risposta ideale alla sconfitta per 4–3 contro il Club Brugge in Champions League del 13 ottobre, partita in cui Marcus Thuram, Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno guidato una prova offensiva da 15 tiri.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Il successo europeo e la forma in campionato dello Shakhtar

Lo Shakhtar Donetsk si presenta a Milano pieno di fiducia dopo tre vittorie consecutive. Dopo il 3–0 sull'NK Veres Rivne del 9 ottobre, i campioni ucraini hanno ottenuto una preziosa vittoria casalinga per 3–1 in Champions League contro l'AEK Atene, a Londra, il 14 ottobre. Sabato 17 ottobre è arrivato anche il successo per 2–1 in campionato sull'FC Kolos Kovalivka, che ha consolidato la loro posizione in testa alla classifica della Premier League ucraina.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Il duello chiave: Marcus Thuram contro Valeriy Bondar

La spinta offensiva: Marcus Thuram ha avviato la rimonta dell'Inter nel 3–1 sul Bologna in Serie A con un goal e quattro occasioni create. I suoi movimenti diagonali nella trequarti offensiva rappresentano una minaccia diretta per l'assetto difensivo dello Shakhtar.

Il leader della difesa: Il capitano dello Shakhtar Valeriy Bondar, a segno nella vittoria in campionato del fine settimana, guida una difesa chiamata a mantenere la disciplina contro gli instancabili esterni dell'Inter Federico Dimarco e Carlos Augusto.

Analisi tattica e formazioni probabili

Inter (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

La chiave della partita: L'Inter ha il 70% di probabilità di vincere in casa, forte di una serie di sette confronti senza sconfitte contro i campioni ucraini. Per interrompere questa serie, Arda Turan cercherà di sfruttare gli spazi lasciati dalla linea difensiva alta con rapide transizioni sulle fasce affidate a Vinicius Tobias e Bruninho.

Le ultime sulle squadre e le rose

Probabili formazioni Inter - Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Shakhtar Donetsk

Allenatore

  • C. Chivu
  • A. Turan

Per questa partita l'Inter è allenata da Cristian Chivu. Al momento non ci sono informazioni confermate su infortuni o squalifiche; le novità sulla squadra saranno aggiornate in prossimità del calcio d'inizio.

Lo Shakhtar Donetsk è allenato da Arda Turan. Come per la squadra di casa, non sono stati forniti dettagli confermati sulla rosa o sugli infortuni e sono attesi ulteriori aggiornamenti prima della partita.

Stato di forma

INT

INT - Forma

ROM
D2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
S3-4
BOL
V1-3
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SHK

SHK - Forma

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
Gol segnato (subito)
13/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Inter ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La più recente è stata la sconfitta per 3-4 contro il Club Brugge in Champions League, arrivata dopo il successo per 3-0 sul Parma in Serie A. In precedenza, l'Inter aveva battuto l'Udinese 5-3 in campionato e pareggiato 2-2 con la Roma. In queste cinque partite ha segnato 13 goal e ne ha subiti nove.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto quattro delle ultime cinque partite, lasciando punti soltanto nel pareggio per 1-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League. Il risultato più recente è la vittoria per 3-1 sull'AEK Atene in Champions League; ha inoltre battuto il Veres Rivne 3-0 nella Premier League ucraina. Nelle cinque partite lo Shakhtar ha segnato nove goal e ne ha subiti due.

I precedenti

Testa a testa

InterPareggioShakhtar Donetsk
2
3
0
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Europa League
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
7Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 24 novembre 2021 in Champions League, quando l'Inter vinse 2-0 al Giuseppe Meazza. Nelle ultime cinque partite registrate tra i due club, il bilancio è favorevole all'Inter e comprende il successo per 5-0 in Europa League del 17 agosto 2020. Gli altri tre incontri si sono conclusi tutti in parità, con tre 0-0 consecutivi nelle fasi a gironi della Champions League del 2020 e del 2021.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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