Inter e Shakhtar, altro 0-0: l'ultimo goal in Champions è di Recoba

L'Inter e lo Shakhtar Donetsk pareggiano per la terza volta di fila 0-0: l'ultimo goal dei nerazzurri con gli ucraini nel 2005 con la firma di Recoba.

Un 'habitué', un classico, quasi una maledizione. Inter e Shakhtar Donetsk si dividono per la terza volta di fila la posta in palio senza farsi male. Nerazzurri e ucraini chiudono ancora lo scontro diretto con un pari a reti bianche. Nessun goal in 270 minuti tra due squadre che - nonostante i grandi cambiamenti in estate, con gli arrivi di Simone Inzaghi e Roberto De Zerbi - hanno prodotto lo stesso risultato delle due sfide della fase a gironi della passata edizione della Champions League.

L'Inter ci prova ma prima Dzeko e poi Lautaro falliscono due grandi chance. Poi Pyatov deve superarsi per fermare Correa e De Vrij nel finale. La squadra di Inzaghi riesce a sfondare il muro dello Shakhtar di De Zerbi. All'Olimpiyskiy di Kiev la squadra nerazzurra resta senza vittoria nelle prime due sfide della fase a gironi di Champions League per la terza volta di fila.

Il match di Kiev conferma il trend di inizio stagione che racconta di un'Inter sempre a segno in campionato - con 20 reti in 6 partite - e a bocca asciutta in Champions League: nelle due contro lo Shakhtar, tra la passata edizione e la sfida di oggi, con in mezzo la sconfitta contro il Real Madrid a San Siro, la squadra nerazzurra ha mancato sempre l'appuntamento col goal. Tre sfide europee, tante quante nelle precedenti 18.

Eppure in Europa League, due stagioni fa, era arrivato il roboante 5-0 della squadra di Antonio Conte - al suo primo anno sulla panchina nerazzurra - nella semifinale in gara secca. Un successo netto che aveva permesso alla 'Beneamata' di qualficarsi per la finale, poi persa a Colonia contro il Siviglia.

La formazione meneghina non pareggiava per tre volte consecutive contro un singolo avversario dal 1994, contro il Napoli in Serie A. In precedenza, Inter e Shakhtar avevano trovato nove reti totali in tre sfide di Champions League.

0 - L'inter ha pareggiato 0-0 per tre match consecutivi contro una singola avversaria in tutte le competizioni per la prima volta dal 1994, contro il Napoli. Blocco.#ShaktharInter pic.twitter.com/DV6wJkMKxr — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 28, 2021

L'ultima gara con goal tra Inter e Shakhtar Donetsk è datata 24 agosto 2005. Dopo il colpo esterno dei nerazzurri, proprio all'Olimpiyskiy di Kiev, nella gara d'andata firmato da Adriano e Obafemi Martins, la squadra di Roberto Mancini ospita a San Siro gli uomini dell'ex Mircea Lucescu: in palio c'è la qualificazione alla fase a gironi. A conquistarla sono i padroni di casa, che ipotecano il passaggio del turno con la rete di Alvaro Recoba al 13' del primo tempo, prima del definitivo pari firmato da Elano undici minuti più tardi.

16 anni dopo, quella del 'Chino' resta l'ultima rete realizzata dall'Inter in Champions League allo Shakhtar Donetsk. Tre match, 270 minuti dopo, la formazione meneghina non è più riuscita a gonfiare la rete degli ucraini: l'obiettivo della squadra di Inzaghi è spezzare l'incantesimo il prossimo 24 novembre, nel match casalingo del Gruppo D.