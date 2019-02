Inter, senza Icardi è un nuovo Perisic: incide, fa gruppo e sgrida Politano

Contro la Fiorentina Perisic si è preso il pallone del rigore, ha sgridato Politano per l'esultanza 'alla Icardi': sembra essersi tolto un peso...

La vita di Ivan Perisic è cambiata nel giro di qualche settimana. Da punto di riferimento nell'Inter, anche se con prestazioni sottotono ad inizio di stagione, si era messo sul mercato (con l'Arsenal come possibile approdo), poi ha vissuto qualche giorno da separato in casa ed oggi è, forse come mai, un leader.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un vero e proprio ottovolante, come d'altronde Perisic ci ha abituato anche con le sue prestazioni in campo. La continuità non è certamente il suo punto forte. Ma è fuor di dubbio che, dopo l'allontanamento di Icardi, qualcosa sia scattato nella sua testa.

Che i due non siano proprio migliori amici, per usare un eufemismo, è ormai appurato. Ma da quando Icardi non gioca più, Ivan è cresciuto sia per le prestazioni in campo, sia per lo spirito di squadra e di leadership messo al servizio dei compagni.

Anche in modo quasi 'violento', come quando ha fermato Politano nella gara contro la Fiorentina, "reo" di aver esultato come Mauro Icardi. Espressione aggressiva e mani tolte dalle orecchie dell'ex Sassuolo, che si è girato verso di lui quasi spaventato.

Sempre contro la Fiorentina ha anche preso il pallone prima di tutti per calciare il rigore, specialità appartenente proprio all'ex capitano, spiazzando Lafont in modo perentorio.

L'articolo prosegue qui sotto

Per non parlare dell'incisività in campo: goal, rincorse, Ivan Perisic è dentro le partite per tutti i 90 minuti, come forse non lo era mai stato prima di ora all'Inter.

Intanto, in attesa delle riflessioni a fine stagione, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', è chiaro come anche Perisic voglia guadagnare di più. Aveva accettato l'offerta dell'Arsenal, da 7 milioni di euro, che è proprio la cifra proposta dall'Inter a Icardi per il rinnovo contrattuale.

Insomma, i due saranno anche "nemici" calcisticamente parlando, ma hanno forse caratteri anche molto simili. Si spiega anche così la nuova libertà di Perisic, senza l'altro "gallo" nei paraggi...