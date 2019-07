Inter, senti l'agente di Lautaro: "Confermo l'interesse del Barcellona"

L'Inter dovrà stare attenta al Barcellona, parola dell'agente di Lautaro Martinez, Alberto Yaqué: "Nessuna chiamata ufficiale però".

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato di una presunta offerta del Barcellona per Lautaro Martinez. L'offerta è poi stata smentita dall'agente, che però oggi ha in qualche modo rincarato la dose ai microfoni di 'Olé'.

Alberto Yaqué, procuratore dell'attaccante nerazzurro, ha messo in guardia l' sulla presenza del con queste parole.

"L'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez è certo. Nessuno ci ha chiamato in modo ufficiale, ma abbiamo saputo di un sondaggio deciso".

Parole che magari dopo l'acquisto di Griezmann non spaventeranno l'Inter per l'immediato. Magari, però, la prossima estate scatterà l'agguato del Barcellona per il 'Toro'. A quel punto, se le cifre dovessero essere davvero alte, sarà difficile resistere.