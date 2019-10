Inter, Sensi migliora in allenamento: disponibile per il Sassuolo

Stefano Sensi ha smaltito l'infortunio: il centrocampista nerazzurro si è allenato con i compagni e sarà convocato per Sassuolo-Inter.

Una settimana agrodolce per l' dal punto di vista degli infortuni: da una parte il pesante stop di Sanchez, dall'altra il recupero di Stefano Sensi, che ha smaltito l'infortunio ed è tornato ad allenarsi stabilmente con il resto del gruppo.

Il centrocampista italiano era stato integrato con la squadra già dalla giornata di ieri e dallo staff medico filtra ottimismo in vista del prossimo match contro il : il grande ex sarà probabilmente convocato, ma difficilmente scenderà in campo dal primo minuto.

Più probabile che Sensi possa scendere in campo da titolare nella delicatissima sfida di contro il , in programma mercoledì sera a San Siro: un appuntamento che i nerazzurri non possono fallire se vogliono tenere accese le speranze di qualificazione.