Inter, Sensi ancora out: potrebbe saltare anche Parma e Brescia

Stefano Sensi verrà sottoposto a nuovi controlli, ma il problema al muscolo psoas potrebbe tenerlo fuori fino a Bologna-Inter.

L’ torna a concentrarsi sulla e lo fa sapendo che è attesa da una sfida importantissima. La compagine nerazzurra infatti, questa sera affronterà a San Siro il in un match valido per la terza giornata della fase a gironi che mette in palio punti fondamentali per il cammino nella massima competizione europea per club.

Per l’occasione Antonio Conte non potrà contare su quello che è stato uno dei migliori elementi in assoluto in questo primo scorcio di stagione: Stefano Sensi.

Sebbene il centrocampista verrà sottoposto nel corso della giornata ad ulteriori controlli per valutare la situazione dopo l’infortunio rimediato venerdì scorso al muscolo psoas, le possibilità di vederlo in campo sono quanto meno remote.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Sensi, che ha già saltato la sfida di campionato contro il , potrebbe più realisticamente essere recuperato per il match di campionato che vedrà i meneghini opposti al Dall’Ara al il prossimo 2 novembre.

Qualora la cosa fosse confermata quindi, Conte sarebbe costretto a rinunciare al centrocampista anche nelle gare valide per il nono e decimo turno del torneo contro il (a San Siro il 26 ottobre) ed il (al Rigamonti il 29 ottobre).