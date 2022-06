L'Inter sempre più vicina ad Asllani: i nerazzurri spingono per chiudere

L'Inter in trattativa con l'Empoli per il giovane centrocampista albanese: pronta l'offerta per portarlo nelle prossime settimane a Milano.

La "scuola Empoli", si sa, è una delle più importanti per un calciatore: contesto per crescere e imporsi in palcoscenici più alti.

Per Kristjan Asllani potrebbe essere arrivato il momento del grande salto, almeno in termini di ingaggio e trasferimenti.

Sul centrocampista albanese da diverse settimane c'è, com'è noto, l'Inter, che nelle ultime ore però sembrerebbe aver accelerato in maniera decisiva.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri avrebbero offerto 9 milioni e mezzo di euro all'Empoli per acquistare il cartellino del giocatore classe 2002.

Si tratterebbe di un acquisto in prospettiva, chiaramente, da affiancare in termini di gerarchie a Marcelo Brozovic, intoccabile per Simone Inzaghi.

In questa stagione 23 partite e un goal per Asllani in Serie A: a San Siro contro l'Inter, in quello che presto potrebbe diventare il suo stadio.