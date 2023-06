Inter sconfitta, striscioni di sfottò della Curva Sud rossonera: "Restate vice campioni"

La Curva Sud del Milan ha sparso per la città diversi striscioni di sfottò nei confronti dell'Inter dopo la sconfitta in finale di Champions.

La sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City è un boccone amaro da digerire per i tifosi dell'Inter che, come se non bastasse, devono fare i conti con gli sfottò dei cugini rossoneri.

La Curva Sud del Milan, infatti, domenica mattina ha preparato un brutto risveglio per la parte nerazzurra della città tappezzandola con striscioni di scherno nei confronti dell'Inter.

Dal "Era la coppa che dovevate alzare, non la testa", al "testa alta, orecchie basse". E non poteva mancare il riferimento a uno dei protagonisti negativi nella notte di Istanbul: "10 giugno 2023, la para Lukaku".

Su un cavalcavia in zona Malpensa è comparso un ironico "Bentornati Campioni d'Europa". E un pensiero se l'è meritato anche il grande ex Calhanoglu: "Chalacoppa in mano!!!".

Infine pure sui cancelli di San Siro è stato affisso uno striscione che paragona la Champions persa a Istanbul con lo Scudetto svanito nella scorsa stagione proprio in favore del Milan: "Da Sassuolo ad Istanbul è passata una stagione, non cambia niente resti sempre vicecampione".