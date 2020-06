Esperienza amara all'Inter, Schelotto: "Mi trattarono male, stracciai il contratto"

Ezequiel Schelotto ricorda l’avventura vissuta all’Inter: “Nella vita bisogna avere rispetto, tante persone mi hanno deluso”.

Quella di Ezequiel Schelotto non è stata probabilmente una carriera all’altezza delle aspettative di molti. Quando nel 2011 si trasferì giovanissimo all’ dopo essersi imposto ad ottimi livelli con le maglie di Cesena, Catania ed , in tanti avevano prospettato una sua lunga avventura in nerazzurro, in realtà però la sua parentesi meneghina è scivolata via tra poche presenze e diversi prestiti.

L’esterno italo-argentino, che oggi milita in nel , parlando al sito di Gianluca Di Marzio, ha ricordato la sua delusione per come sono andate le cose a Milano.

“Ho la coscienza pulita. Nella vita bisogna avere rispetto e all’Inter mi hanno trattato male. Tante persone che ancora sono lì mi hanno deluso. Ho stracciato il contratto d’impulso perché non volevo saperne più nulla, ma è una scelta che non rifarei”.

In Premier League si è messo in evidenza nel ruolo di terzino, completamente diverso dall'esterno d'attacco con cui lo abbiamo conosciuto in .

"Ho iniziato a giocarci prima di trasferirmi allo Lisbona. Adesso gli esterni bassi sono più attaccanti che difensori, così ho più spazio per puntare l’avversario e sfruttare la mia velocità".

Schelotto ha anche voluto chiarire su alcune voci legate alla sua avventura all’Atalanta.

“Bergamo mi ha accolto come un figlio. Ci sarà sempre qualcuno che sui social networks scriverà: ‘Sei un mercenario, ti sei comportato male, andavi a ballare…’. Se mi metto sul loro stesso piano rovino la mia immagine. Sono sicuro che, se tornassi oggi in città, tutti mi accoglierebbero alla grande”.

L’Inter rimane probabilmente la pagina più dolorosa della sua carriera.

“Ho grande stima sia dei tifosi che di Moratti. La nuova società invece ha instaurato un nuovo ciclo e mi ha cacciato. Mi aveva portato Stramaccioni e, quando lo hanno esonerato, hanno mandato via anche i suoi giocatori. Non basta vestire la maglia dell’Inter per essere grandi, bisogna esserlo anche come persone aiutando chi ne ha più bisogno. A 23 anni ho firmato un quinquennale. Ho continuato per la mia strada e allo Sporting Lisbona ancora mi chiedono di tornare”.

Quello con l’Italia è rimasto un legame straordinario.