Inter, salta lo scambio Politano-Spinazzola: l'alternativa è Moses

Roma e Inter non riescono a trovare un accordo sulla formula dello scambio tra Politano e Spinazzola. I nerazzurri pensano a Moses.

E' di nuovo alta tensione tra e . Le due società, infatti, non riescono a trovare un accordo per lo scambio tra Politano e Spinazzola tanto che l'affare sembra ormai destinato a saltare definitivamente.

Ieri in tarda serata si respirava un certo ottimismo dopo che la Roma aveva accettato di inserire l'obbligo di riscatto legato al raggiungimento di almeno 15 presenze.

Il nuovo problema ora è sorto invece intorno al minutaggio necessario per fare scattare l'obbligo di riscatto. Punto su cui la trattativa si è ancora una volta arenata, pare definitivamente.

A questo punto Politano rientrerà a Milano, mentre Spinazzola partirà per Roma oggi alle 17. L'Inter intanto valuta le alternative per consegnare a Conte l'altro esterno richiesto dal tecnico.

Il nome giusto, secondo 'Sky Sport', sarebbe quello di Victor Moses. Il nigeriano è attualmente in prestito al dal e proprio a Londra era già stato allenato da Conte con buoni risultati.

Moses viene valutato dal Chelsea circa 10 milioni di euro ma l'Inter, eventualmente, conta di portarlo a Milano in prestito per sei mesi in modo da poter cedere Lazaro con la stessa formula.