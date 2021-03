Inter-Sassuolo rinviata: che succede al Fantacalcio

La Lega ha ufficialmente rinviato Inter-Sassuolo: cosa fare al Fantacalcio? Calcolo giornata e 6 politici.

Dopo l'ATS di Milano, è arrivata anche la comunicazione ufficiale della Lega: Inter-Sassuolo non si giocherà.

La partita è stata rinviata dopo il focolaio di Covid all'interno del club nerazzurro con le positività di Handanovic, De Vrij e Vecino.

La Lega deciderà in seguito la data per recuperare il match, ma al Fantacalcio che succede? Ecco tutte le opzioni.

INTER-SASSUOLO AL FANTACALCIO

Cosa cambia al Fantacalcio col rinvio di Inter-Sassuolo? In termini di consegna delle formazioni non cambia nulla. La formazione per la 28a giornata va schierata entro e non oltre le 20.45 di venerdì 18 marzo, quando si giocherà il primo anticipo, Parma-Genoa.

Che succede allora con i giocatori di Inter e Sassuolo? Potrete comunque schierarli, ma con le due consuete opzioni: aspettare il recupero prima di calcolare la giornata o calcolarla utilizzando la regola del 6 poltico.

INTER-SASSUOLO 6 POLITICI

Se deciderete di utilizzare la regola del 6 politico, tutti i giocatori della rosa di Inter e Sassuolo, compresi squalificati, infortunati o positivi al Covid, beneficeranno dei 6 politici in fase di calcolo della giornata. In questo modo non ci sarà bisogno di attendere il recupero della partita .