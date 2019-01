Inter-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Sassuolo nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Inter di Luciano Spalletti ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi nell'anticipo serale del sabato della 20ª giornata di Serie A. I milanesi sono terzi in classifica con 39 punti frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, gli emiliani occupano l'11° posto assieme al Parma a quota 25 punti, con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Inter-Sassuolo è solo su DAZN: clicca qui e attiva il mese gratuito

Fra i nerazzurri il capitano Mauro Icardi è il miglior marcatore con 9 goal in 16 presenze, Kouma Babacar è il giocatore più prolifico dei neroverdi con 5 reti in 17 partite giocate. L'Inter è reduce da un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Sassuolo invece ha collezionato un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA INTER-SASSUOLO

Inter-Sassuolo si giocherà sabato 19 gennaio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Sarà il 12° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE INTER-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La partita Inter-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

Spalletti darà spazio a Nainggolan nell'undici titolare. Il belga agirà da trequartista centrale alle spalle di capitan Icardi, con Politano a destra e uno fra Perisic e Keita sulla sinistra. Sulla mediana dovrebbe toccare a Vecino affiancare Brozovic: panchina per Borja Valero, João Mario e Gagliardini. In difesa Vrsaljko e Asamoah saranno i terzini, con Skriniar e De Vrij al centro.

Diverse le assenze per De Zerbi, che non avrà a disposizione per la sfida con i nerazzurri Adjapong, Lemos e Marlon, oltre a Sernicola a centrocampo. Sarà recuperato invece Ferrari, che giocherà al centro della difesa accanto a Magnani, così come Di Francesco in attacco. Nel ruolo di prima punta dovrebbe esserci dal 1' Boateng.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.