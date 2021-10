L’Inter supera il Sassuolo, Inzaghi cancella le polemiche: “Handanovic strepitoso, bene l’arbitro”

Simone Inzaghi commenta la vittoria dell’Inter contro il Sassuolo: “Gara difficile, ma nel secondo tempo abbiamo meritato”.

Altra rimonta e ritorno alla vittoria per l’Inter in campionato. La compagine nerazzurra infatti, si è imposta per 2-1 sul campo del Sassuolo grazie alle reti di Dzeko e Lautaro Martinez ed ha messo in cascina quei tre punti che gli consentono di restare nella scia del Napoli capolista.

Simone Inzaghi, parlando a fine gara ai microfoni di Sky, ha analizzato la prova della sua squadra e anche commentato un episodio che ha fatto molto discutere: quello della possibile mancata espulsione di Handanovic a fine primo tempo per un fallo ai danni di Defrel non ravvisato dall’arbitro Pairetto.

“Io credo che Handanovic sia stato strepitoso in questa occasione e con la parata su Boga. In queste ultime due settimane io ho sentito troppe parole riguardanti un portiere straordinario. In questo caso lui si disinteressa completamente del pallone, ha fatto di tutto per non toccare l’avversario ed è questo che hanno giudicato arbitro e VAR. La decisione è stata corretta, lui è stato bravissimo. Sapevamo che questa sarebbe stata una partita difficile, abbiamo anche sofferto. Abbiamo approcciato bene il primo quarto d’ora, ma il Sassuolo ha fatto meglio di noi fino ai cambi. Ho visto una squadra che ha avuto voglia di reagire”.

A cambiare il volto della gara sono stati proprio i cambi effettuati da Inzaghi.

“Quello di oggi non è stato il nostro peggior primo tempo. Ci abbiamo provato nel primo quarto d’ora, poi è salito il Sassuolo. Ci sono sempre gli avversari in campo ed hanno tanti giorni per preparare la partita, oggi ci stava di soffrire, siamo rimasti compatti e nella ripresa abbiamo meritato la vittoria. I quattro cambi insieme? Giocando ogni tre giorni avevo bisogno di cambiare, è uscita anche gente che non meritava, ma ho visto tanti giocatori stanchi. Siamo usciti nel migliore dei modi da un ciclo terribile”.

L’Inter ha perso molto palle nel corso della gara.

“Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori tecnici, solitamente sviluppiamo meglio”.

Inzaghi ha fatto un primo bilancio della stagione dei nerazzurri.

“In campionato potevamo meritare un paio di punti in più, ma sono contento nel vedere che la squadra sa soffrire. In queste prime sette partite siamo andati anche sotto e abbiamo giocato ogni tre giorni, ma ho trovato un gruppo con grande spirito che resta sempre in gara. Tecnicamente le ultime due gare non sono state belle come le prime, ma adesso cercheremo di recuperare. Sappiamo che alla ripresa avremo Lazio, Champions e Juve e le affronteremo una alla volta”.

Dzeko ha avuto un impatto incredibile in questo inizio di campionato.